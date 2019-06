Mannskap evakueres - Kystvaktfartøy i dokk krenger

– Det er ikke noe galt med skipet. Det er trolig hydraulikk og støttearmer i dokken som har sviktet, uten at jeg nå kan si dette sikkert, sier Even Remøy ved Remøy Management, som eier skipet.

Det var Møre og Romsdal politidistrikt som i en Twittermelding ca. klokken 14.30. meldte at en båt som ligger til reparasjon hos Vegsund Slip hadde fått slagside.

– Det er Kystvaktens båt. De aller fleste om bord skal være evakuert og vi jobber nå med å gå over situasjonen å få kontroll på om det er noen som er savnet eller mangler, opplyser operasjonsleder Sindre Molnes i politiet til Sunnmørsposten.

Kompetansesjef Endre Barane i Kystvakten opplyser til Aftenposten at det dreier seg om KV Barentshav, ett av Kystvaktens mellomstore skip. Forsvaret leier skipet for en periode på 15 år.

Skipet er inne til en tre uker langt vedlikeholdsopphold, noe som er en årlig rutine.

31 om bord - innlosjert på hotell

Administrerende direktør Even Remøy ved Remøy Management var søndag ved 15.15-tiden på vei til verkstedet.

Det er Remøy som har bygget KV Bartentshav, og som har det formelle ansvaret for skipet når det ikke er ute i militære operasjoner.

– Vi har det tekniske ansvaret, sier Even Remøy til Aftenposten.

Han opplyser at det i alt var 31 personer i bord, delvis fra Kystvakten, delvis fra rederiet.

– Alle er nå evakuert og innlosjert på hotell, sier han.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen?

– Den illustreres av bildene vi ser. Jeg vet ikke så mye mer enn det. Men det er sannsynligvis hydraulikken i støttearmene i dokken som har sviktet. Det er ikke noe feil på selve skipet, sier Remøy.

Kystvaktas båt har fått kantringsside - mannskapet blir evakuert

– Vi vet ikke om båten kan komme til å synke, sier operasjonsledar Sindre Molnes til NRK.

Fakta: KV Barentshav leies av Remøy Management KV «Barentshav» sto ferdig i 2009. Skipet ble døpt av finansminister Kristin Halvorsen i Fosnavåg den 22. august 2009. Leveringen av fartøyet ble kraftig forsinket. Dette skyldtes blant annet lav vannstand i Donau, senere problemer med gassmotorene. Opprinnelig var planen at KV Barentshav skulle leveres i desember 2007. Skipet er innleid i 2009 av Kystvakten for 15 år fra Remøy Management, som eier skipet. Skipet skal ha kostet omtrent 300 millioner kroner.Skipet brukes i nordområdene innen fiskerikontroll, oljevern, slepekapasitet, brannvern og søks- og redningsoperasjoner. X

En tipser forteller til Sunnmørsposten at de så og hørte hendelsen fra huset sitt.

– Det var et kraftig smell og så kantret hele båten inn i dokken. Det var et såpass kraftig brak at den ene sønnen min som sov våknet, og alle ungene sprang til vinduet for å se, forteller tipseren.

Etter dette forteller hun at kapteinen på båten gjennom høyttaler ga mannskapet beskjed om å evakuere og hvor de skulle møtes.

Besetningen på kystvaktskip er en blanding av militært ansatte og sivile. Skipene driver blant annet med fiskerioppsyn, beredskap og redningstjeneste.