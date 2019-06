Eksplosjonen var trolig i en hydrogentank og skjedde ved 17.30-tiden mandag ved en Uno-X-stasjon i Sandvika i Bærum kommune.

Ifølge E24 opplyste konsernsjef Jon André Løkke i Nel Hydrogen om stengingen under en telefonkonferanse tirsdag morgen.

– Det er for tidlig å spekulere i årsak og hva som har gått galt. Vår øverste prioritet er sikker drift av stasjonene vi har levert. Som en forholdsregel har vi stengt ti andre stasjoner midlertidig i påvente av mer informasjon, sier konsernsjefen.

Faller på børsen

Selskapet har levert systemet som produserer og fyller hydrogen på Uno-X-stasjonen i Sandvika.

Stasjonene som stenges, ligger i Norge, Danmark og andre land, ifølge E24.

Selskapet sendte natt til tirsdag to egne eksperter fra Danmark med charterfly for å bistå i arbeidet og å starte tekniske undersøkelser.

– Området er trygt nå og vi er veldig glade for at det ikke skal ha skjedd noen personskader, sier konsernsjefen i Nel.

Nel-aksjen falt tungt på børsen fra start tirsdag morgen og var etter fire minutters handel ned 28 prosent. Etterhvert har den stabilisert seg rundt 20 prosent ned.

Oppbevares under høyt trykk

Det er fortsatt uklart akkurat hva som er årsaken til eksplosjonen. Hverken politiet eller brannvesenet har så langt sagt noe om hva de tror har skjedd.

Forskningsleder i avdeling for gassteknologi ved Sintef, Sigmund Østtveit Størset, sier at det høye smellet etterfulgt av trykkbølgene kan ha skyldes at hydrogengassen er svært komprimert under høyt trykk, og sammenligner det med å stikke hull på en ballong.

– Hydrogen i tanker på stasjonene oppbevares under høyt trykk. For at det skal bli en eksplosjon og oppstå brann, må det være en lekkasje og en antennelseskilde inn i bildet, i tillegg til oksygen – altså luft, forklarer han.

Eksperter har jobbet på stedet for å lette på trykket i tankene. Dette arbeidet startet tidlig tirsdag morgen og tok rundt én time.

Stein Bjørge / Aftenposten

Sperringer hevet

E18 og E16 ble stengt i flere timer i begge retninger etter eksplosjonen mandag, men ble senere åpnet. Frem til tirsdag morgen var avkjøringene knyttet til av- og påkjøring fra E18, samt rundkjøringene ved Kjørbo stengt.

Oslo politidistrikt opplyste ved 7-tiden at alle veisperringer var fjernet, og at trafikken gikk som normalt.

To personer ble sendt til legevakten i Bærum med mindre skader etter eksplosjonen. Skadene kom som følge av at airbager ble utløst grunnet trykket fra eksplosjonen.

– Jeg satt og spiste middag og har vel ikke hørt et så høyt smell før i mitt liv, fortalte Tom Laksfoss, som bor i området, til NTB mandag.

Stein Bjørge / Aftenposten

Mye energi, liten plass

Sintef forsker blant annet på hvordan hydrogen kan bli en viktig energibærer i et lavutslippsamfunn for å redusere klimagassutslipp innen en rekke sektorer, som for eksempel transport.

Hydrogen som drivstoff brukes blant annet til båter og tog i tillegg til personbiler. Den store fordelen er at den bare avgir vann når den forbrenner noe, som gir null CO₂-utslipp.

– En annen av fordelene med hydrogen som drivstoff er at den har relativt høy energitetthet. Den gir altså mye energi og tar liten plass. Derfor er det for eksempel mange som interesserer seg for hydrogen som drivstoff for båter som skal kjøre langt eller gå fort, sier Størset.

Hydrogen som drivstoffkilde er et relativt nytt fenomen, men det har lenge blitt brukt industrielt blant annet til produksjon av kjemikalier, kunstgjødsel og ved oljeraffinerier.