(Fædrelandsvennen): Etter en kaotisk lørdag ble søndagen rene blåmandagen for ferjerederiet.

– Dette skal vi bare finne ut av, for det som har skjedd er helt uakseptabelt. Helt fra toppen av selskapet har vi tatt tak i saken, for dette er ikke Color Line-stil, uttaler Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line til Fædrelandsvennen.