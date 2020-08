Fire unge menn dømt for å ha blåst luft inn i en sovende kamerat

I retten forklarte de tiltalte at det var vanlig i deres miljø å «spøke» med festdeltakere som sovnet. Denne gangen gikk spøken for langt, mener rettens flertall.

(Stavanger Aftenblad): Fire menn i 20-årene er dømt til ubetinget fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i grov kroppskrenkelse. Rettens flertall finner det bevist at de fire under en fest i oktober 2018 blåste luft fra en kompressor inn i en sovende kamerat, skriver Stavanger Aftenblad.

I tiltalen står det at så mye som 13 liter komprimert luft ble blåst inn i fornærmede. Selv om retten ikke finner det bevist at det dreide seg om så store mengder, er flertallet sikre på at luft ble blåst inn i fornærmede og at han av den grunn fikk store fysiske og også psykiske plager.

