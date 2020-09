Taxisjåfør dømt til fengsel for å ha forsøkt å voldta passasjer

En taxisjåfør i 30-årene er i Haugaland tingrett dømt til fengsel i tre år og seks måneder for å ha forsøkt å voldta en kvinnelig passasjer i oktober 2019.

En mann er i Haugaland tingrett i Haugesund dømt til fengsel i tre år og seks måneder for å ha forsøkt å voldta en kvinnelig passasjer. Jan Kåre Ness / Scanpix

Retten festet ikke lit til mannens forklaringer, som ikke stemte med GPS-sporingene fra bilens taksametersystem, melder Haugesunds Avis.

Sporene støttet derimot kvinnens forklaring.

Drosjesjåføren hevder han er uskyldig. Han mener at kvinnens beskyldninger er falske, og mener at de kan skyldes en kombinasjon av språkproblemer, at hun ønsker å ramme ham fordi han er afrikaner, eller at hun eventuelt er ute etter å få erstatning.

Krenket også en annen passasjer

Dette var en enstemmig tingrett uenig i.

Mannen ble også dømt for seksuelt krenkende oppførsel overfor en annen kvinnelig passasjer i april samme år.

Aktor, statsadvokat Asbjørn Eritsland, la ned påstand om fire års fengsel for mannen, men rettens flertall mente at dette var noe strengt og satte straffen til fengsel i tre år og seks måneder.

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 130.000 kroner i oppreisningserstatning, og han er fradømt retten til å jobbe som taxisjåfør for resten av livet og til å føre motorvogn i fire år.

Mannens forsvarer, advokat Hallvard Garshol Bjørndal, sier til avisa at hans klient vurderer å anke saken, men at mannen ikke har fått lest dommen og domspremissene ennå siden dommen ikke er oversatt.

