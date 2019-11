En norsk seilbåt med seks personer ble natt til lørdag angrepet og utsatt for et svært grovt ran utenfor kysten til Panama i Mellom-Amerika.

De seks var på langtur rundt Sør-Amerika og hadde vært på reise i mer enn ett år da de ble overfalt utenfor kysten av Panama.

Båten skal ha blitt angrepet mens den lå ankret opp i en bukt utenfor Portobelo på Panamas karibiske kystside. Ifølge lokale medier skal gjerningsmennene ha tatt med seg båtens satellittelefon og mannskapets mobiltelefoner.

Etter overfallet klarte de norske seilerne å ta seg inn til land og få varslet politiet.

Hadde kniver og skytevåpen

Det skal ifølge politiet ha vært åtte gjerningsmenn. De var ifølge lokale medier maskerte og bevæpnet med kniver og et skytevåpen. De skal ha dukket opp i en hjemmelaget båt.

Politiet skal ha klart å spore noen av de stjålne mobiltelefonene. Mandag skal det ha blitt funnet to stjålne mobiltelefoner på en adresse i byen Nombre de Dios litt nord for der overfallet skjedde.

Det førte igjen til en stor aksjon der politimenn og tjenestemenn fra Panamas luft- og kystvakt slo til mot flere adresser i byen.

Tirsdag kunngjorde Panamas rikspolitisjef Jorge Miranda Molina at seks menn var pågrepet i Nombre de Dios.

Straffeskjerpende å skade turismen

Torsdag vil de seks pågrepne mennene bli fremstilt for en fengslingsdommer, varsler ulike medier.

Panama har skjerpet straffene mot kriminalitet mot turister og religiøse pilegrimer i landet med en egen lovhjemmel mot kriminalitet som skader landets økonomi.

Policia Nacional

Dette ble trukket frem under pressekonferansen av riksadvokat Kira Brokamp fra Ministério Público, påtalemyndigheten i Panama.

Hun opplyser at mennene som er pågrepet etter overfallet på nordmennene, risikerer 10 til 18 års fengsel hvis de blir dømt.

UD bekrefter

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med hendelsen.

– Av hensyn til de berørte har vi ingen ytterligere kommentar, skriver Astrid Sehl, seniorrådgiver i UD, til Aftenposten

Aftenposten har snakket med Panamas turistsjef, Ivan Eskildsen, som de siste dagene har hatt løpende kontakt med den norske konsulen i Panama. Hans lokale turistsjef har hatt kontakt med mannskapet om bord i båten siden søndag.

- Vi er fryktelig lei oss for det som har skjedd. Vi har tatt kontakt med nordmennene og tilbudt all den støtte vi kan gi. Sjefen i Policia National, rikspolitiet, har forsikret meg om at etterforskningen har topp prioritet og står foran ett gjennombrudd, opplyste Eskildsen onsdag formiddag, lokal tid. Noen timer før politiet bekreftet at seks menn var pågrepet.

Frykter at hendelsen skader turistindustrien

– Jeg vil understreke at det de har vært utsatt for ikke er representativt for folk i landet vårt. Samtidig må vi ta lærdom av dette og bedre sikkerheten for dem som besøker Panama, sier turistdirektøren til Aftenposten.

- Har det vært flere slike båtangrep?

- Det var også en slik hendelse i fjor. Derfor er dette et tema som vi nå jobber med på toppnivå. Jeg snakker jevnlig med regjeringen om sikkerhetssituasjonen. Panama er et av de tryggeste landene på det amerikanske kontinent og det ønsker vi fortsatt å være. Vi er klar over hvor skadelig slike hendelser er for turismen, sier Ivan Eskildsen, som er etterkommer etter norske migranter som reiste til De nederlandske Antiller og senere slo seg ned i Panama.

Nordmennene bodde tidligere i uken på hotell i distriktshovedstaden Colón. På grunn av politiets arbeid og den innledende rettsprosessen har nordmennene ikke fått lov å forlate Panama.

Eskildsen tror og håper de norske seilerne snart kan få reise hjem, særlig etter at politiet har pågrepet seks mistenkte.