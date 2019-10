Påstand om nær tolv års fengsel for eksadvokat

– Det er nødvendig å sende et tydelig signal når aktører i rettsvesenet begår kriminalitet, sa statsadvokat Trude Antonsen i Oslo tingrett ifølge VG.

Mirmotahari er tiltalt for en rekke forhold. De alvorligste postene i tiltalen er forbund om kidnapping av et voldtektsoffer og drapsforbund mot en tidligere klient. Han nekter skyld for nesten alt.

I aktoratets prosedyre er 42-åringen blitt beskrevet som «kynisk», «beregnende» og «uten empati».

Verken kidnappingen eller drapet fant sted. Påtalemyndigheten mener det ikke har noe å si med tanke på en eventuell straff.

– Det er ikke noe formildende at det ikke skjedde noe med personen som man avtalte å kidnappe eller å drepe. Det er inngåelse av forbundet som er det straffbare, sa Antonsen.

Videre ble det lagt ned påstand om at Mirmotahari fratas retten å drive med næringsvirksomhet på ubestemt tid.

Det ble også lagt ned påstand om inndragning av nær en million kroner for penger han skal ha tatt fra selskaper for å betale utpressere, samt at han skal betale sakskostnader på 5 millioner kroner.