Bærumsblått

Isfuglparet ble sett hekkende her for første gang i 2016. Nå er de tilbake under støpjernsbroen i Sandvikselva som maleren Claude Monet har gjort udødelig med sin pensel. Her har de sjeldne fuglene funnet roen og gjort klar for familieforøkelse.

Stein J Bjørge

De trives tydelig godt på vestkanten. For nå er de tilbake igjen under Løkke bro, som den egentlig heter. Kun noen steinkast opp elven fra høyrebastionen, rådhuset i Bærum. Og bare noen titalls meter fra der Flytoget suser forbi har de funnet seg til rette under beskyttende røtter i skråningen ned mot elvebredden.

Lokale fuglekikkere har allerede fått med seg starten på vårens eventyr og er ofte på plass i området. Beste sted for fuglekikking er på selve gangbroen som fører folk til og fra Sandvika videregående skole.

Stein J Bjørge

Sjelden fugl

De små, fargerike og eksotiske fuglene er nesten usynlige for det blotte øye, og det er begrenset hvor nær man kan komme de sjeldne fuglene. Du bør helst stille med en god kikkert for å se på nært hold de vakre, fargerike skapningene som i disse dager kurtiserer hverandre. Når reiret er klart og eggene legges, vil paret holde seg ved og rundt reiret.

Isfuglen har også vært kalt kongsfisker, som er det svenske navnet. Den hekker i bratte jord- og grusbakker. Her graver den 0,5–1 meter dype reirganger. Hunnen legger 6-7 egg i april-mai. De ruges av begge foreldrene i 19-21 dager. Ungene er flygedyktige når de er 23-27 dager gamle og de er selvstendige få dager senere. Vanligvis får isfuglen to ungekull per år.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Fugleentusiastene i Sandvika som Aftenposten har snakket med, oppfordrer folk til å holde god avstand til de sjeldne gjestene. Hvis fuglene ikke får hekke i fred, er det ikke sikkert de kommer tilbake neste år. Men fra Løkke bro har du utsikt til de to som nå er tilbake igjen. Det ryktes at det er flere isfugler i elven. Fjorårets kull har trolig spredt seg til andre elver i regionen, og det er gjort observasjoner langs andre småelver ved Oslofjorden. Klimaforandringene er trolig en av grunnene til at isfuglen beveger seg mer og mer nordover. Dette til tross er den fremdeles en sjelden fugleart i Norge. Helt syd i Sverige har dette vært en fugl man lenge har hatt langs elver og vann, men kun 30–40 hekkende par har tatt turen over til norsk side.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Portvin og palmer til vinteren

Til tross for navnet er isfuglen sårbar og utsatt. Da Aftenposten tok bilder av fuglene, snek en røyskatt seg forbi på jakt etter mat. Så naturens fiender er der også. Men tilbakegang av bestanden er ofte mest merkbar etter kalde vintre. Fuglene trekker tilbake ned til Portugal og Nord-Afrika, men kommer nordover igjen for hekking i mars og april. Paret i Sandvikselva greide i fjor å levere to kull med nye fugler før de satte kursen mot sør på høsten. Hva årets vårlige romanse vil gi av resultater ser vi sikkert til sommeren en gang.

Stein J Bjørge