Det bekrefter pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor overfor Aftenposten.

– Problemene påvirker særlig Bergen og Stavanger, forteller han.

All flytrafikk på Vestlandet var stanset tidlig fredag morgen, men klokken 10.30 opplyser Avinor på Twitter at flytrafikken til og fra Bergen og Stavanger lufthavn åpnes med inntil 10 minutters forsinkelser i luftrommet.

– Nå kjører vi på med 80 prosent av den kapasiteten vi har. Vi tar trafikken greit unna, men det kan være noen forsinkelser i ettermiddagsrushet, sier fungerende lufthavnsdirektør Øystein Skaar ved Bergen lufthavn Flesland til NTB. Skaar forteller at de kommer til å holde seg på 80 prosent så lenge ingen andre forutsetninger endrer seg.

Forventer forsinkelser

Vangstein forteller at flytrafikken fremdeles er begrenset, og at radarproblemene vil føre til forsinkelser utover dagen. Han oppfordrer allikevel reisende til å møte opp på flyplassen som normalt, med mindre de får beskjed om noe annet fra flyselskapet sitt.

– Vi kan med sikkerhet si at radarproblemene kommer til å føre til forsinkelser. Hvor store de blir, er vanskelig å spå, forteller han.

Problemer med radarbilder

Kommunikasjonssjef i Avinor flysikring, Erik Lødding, mener at det ennå er for tidlig å fastslå hva som er årsaken til radarfeilen, men at det er problemer med fremvisning av radarbilder på skjerm.

– Vi jobber med å finne ut av problemet så fort som mulig. Fly som er underveis over norsk luftrom, påvirkes ikke, forteller han.

Rolig i terminalene

På Bergen lufthavn ble fungerende direktør Øystein Skaar varslet om saken klokken 7.25 fredag morgen.

– Flyene i luften går i ring i et fast mønster, noe som er standard prosedyre. Vi avventer situasjonen akkurat nå. Det er foreløpig rolig i terminalene, og passasjerene får bare vente. Vi kommer til å oppdatere fortløpende på høyttaleranlegget, sa Skaar til NTB da.