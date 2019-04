Ettermiddagen Roar Johansen ble kvestet for livet, var som vanlig kaotisk. Torsdag er en av ukens mest trafikktunge rushtidsettermiddager i Oslo. Johansen hadde på seg sykkelbukse, knallgul overtrekksjakke og sekk med signalfarget trekk over, slik at han var mest mulig synlig.

Han hadde alltid vært opptatt av sikkerhet. Jobben i Controllers-avdelingen i Esso Norge gjennom 34 år hadde lært ham å ta forholdsregler. Johansen hadde bestandig vært en forsiktig mann og så på seg selv som en defensiv syklist. Daglig ble han frakjørt av både turbosyklistene langs Frognerstranda og eldre folk på elsykler.

Fra kontoret på Skøyen via nettopp Frognerstranda og Bjørvika, videre over Gamlebyen mot Ryen og hjem til Abildsø. Dette var den 12 kilometer strekningen han som vanlig skulle sykle en vårdag i fjor. Johansen var kommet litt over halvveis på sin Everest CX5 racersykkel da han skulle passere krysset Bispegata/Oslo gate i Gamlebyen.

Samtidig svingte en Mercedes-Benz betongbil mot høyre i samme kryss, ifølge tiltalebeslutningen.

I mai kommer saken til Johansen opp for Oslo tingrett. En 48 år gammel utenlandsk sjåfør er tiltalt for «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på annens kropp eller helse.»

Junge, Heiko / NTB scanpix

Grusom skadeliste

Torsdag 26. april 2018 ble 55-åringen Roar Johansen en av prikkene på Oslos ulykkeskart. De 10 siste årene har det vært drøyt 1000 sykkelulykker i Oslo. Flertallet er lettere skader, men bak hver prikk er det en eller flere menneskeskjebner. Karine Wang (38), som A-magasinet fortalte historien til fredag, ble ett av dødsofrene.

– Jeg hadde flaks, sier Roar Johansen. Men ramser samtidig opp en grusom skadeliste etter sammenstøtet med betongbilen for et knapt år siden.

Fire brukne ryggvirvler.

Flere brukne ribben.

En punktert lunge.

Et kne som var et eneste stort, åpent sår.

Den ene hælen var revet av, flere brudd i foten.

En stor del av skinnet løsnet fra muskelhinner på nedre del av ryggen, sete, og venstre del av overkroppen

Et fullstendig ødelagt sete.

I tillegg sliter han med nerveskader og lymfødem.

– Heldigvis stoppet det her, sier Johansen, og peker mot nakkeregionen. Han fikk ingen hodeskader.

Paal Audestad

Smerter overalt

Etter ulykken lå han fastklemt under lastebilen. En brannbil måtte tilkalles for løfte opp det tunge kjøretøyet og få Johansen løs. Den som tilkalte ambulanse var søsteren hans som var på hjem til byen fra jobben i Lodalen. Hun visste ikke at broren lå under betongbilen.

55-åringen lå over en uke i koma på Ullevål sykehus. Etterpå fulgte sykehusopphold på Rikshospitalet og avdeling for multitraumer på Sunnaas sykehus. Siden han ble skrevet ut i oktober i fjor, har han trent på helsestudio syv dager i uken og gått tur i nærområdet nesten hver kveld.

Da Aftenposten møter ham, går han sakte med to staver som støtte. På føttene har han spesialsko for i hele tatt å få venstre fot ned i en sko. Han går aldri ut av døren hjemme uten ryggsekk. Oppi sekken er en pute og stomi-utstyr. Johansen har utlagt tarm, kirurgene har gitt opp å reparere baken.

Han kan aldri mer gå i normale jeans eller andre vanlige bukser. Han fikk revet over så mange muskler og årer i det ene benet at lymfene er ødelagt og benet er hovent. Slik kommer det til å forbli. Han må gå i treningsbukse når andre går i dress.

I tillegg har han smerter overalt. I baken, i beinet, i magen. Kanskje blir de kroniske, han vet ikke.

– Jeg har prøvd å trappe ned på smertestillende. Det var ikke vellykket, sier Johansen, som har kone og to voksne barn. Johansen lovpriser sin familie, samt leger og kirurger på sykehusene.

Paal Audestad

Kritisk til politikere og syklister

Men etter sin egen opplevelse og over ti års erfaring som helårssyklist i Oslo er han svært kritisk til Oslos sykkelstrategi. Ambisjonen om å få flere til å sykle, applauderer han.

– Men da må det være tilrettelagt. Jeg mener det er uansvarlig å oppfordre flere til å sykle slik forholdene er nå. Oslo er ikke bygd for å sykle i, sier Johansen.

Han mener infrastrukturen ikke er tilpasset hordene på sykkel i Oslos gater og langs sykkelveier. Frislippet er gått for langt, mener han.

– Og så har du elsyklene med urutinerte syklister som kanskje ikke engang vet hvor fort det går. Og bysyklene. Og sparkesyklene. Og brukerne har ikke engang hjelm. Jeg vil si én ting til samferdselsbyråden: «Tenk deg om!»

Ett eksempel Johansen trekker frem er Dronning Eufemias gate og en strekning han selv passerte hver dag.

– Det er ikke tenkt konsekvenser ved å bringe så mange elementer inn i trafikkbilde: nybygg og anleggstrafikk, syklister, elsyklister, elsparkesyklister og gående. Med all tungtransporten som kjører der, burde det egentlig vært stengt for syklister i anleggsperioden. Stakkars busser og biler som skal forholde seg til dette, sier han.

Til alle Oslos syklistene er budskapet tilsvarende enkelt: «Senk farten».

For Johansen, som en gang elsket å sykle – både til jobben, i marka og som deltager under mosjonsritt – er det uaktuelt noensinne å sette seg på et sykkelsete igjen. Da Oslo kommune tok kontakt for å spørre hva de skulle gjøre med sykkelvraket etter ulykken, svarte Johansens sønn: «Den kan dere dra til helvete med».

Når Roar Johansen tar bussen gjennom byen ser han nestenulykker hele tiden, sier han. Da stivner han til et øyeblikk, kjenner pulsen øke, før han kort etterpå puster lettet ut og tenker. «Utrolig at det gikk bra».

– Det er så mange som kjører altfor fort. Til syklistene må jeg bare si: Ta det med ro, dere er ikke alene i trafikken!

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er enig i at Oslo ikke er bygd for syklister.

– Jeg er selv syklist og følger meg ofte utrygg i trafikken. Oslo har alt for lenge vært bygget på bilens premisser fremfor fotgjengere og syklister. Dette har skapt dårlige forhold for de mest utsatte i trafikken og det jobber byrådet med å snu, sier Berg til Aftenposten.

Blindsone blir sentralt tema

Snart ett år er gått siden ulykken. Rettssaken mot sjåføren kommer opp i mai.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier sjåførens forsvarer, advokat Ola Lunde.

Lunde mener at det store spørsmålet i retten vil bli om syklisten var i blindsonen eller ikke da ulykken skjedde.

– Selv om lastebilen har alt av speil, er det en blindsone på ca. 2,5 meter, sier Lunde.

Sjåførens førerkort ble beslaglagt på stedet.