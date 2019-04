TV 2: Sofie (27) klager VG inn til PFU

Sofie bekrefter overfor TV 2 sent mandag kveld at hun har bestemt seg for å klage VG inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Hun har begynt å skrive en klage, men den er foreløpig ikke formelt sendt inn.

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, synes det er bra at saken får en PFU-behandling.

– Som vi tidligere har sagt, syns vi det er bra hvis denne saken blir behandlet i PFU. Vi har vært åpne om de feilene vi har gjort og beklaget dem overfor alle involverte, sier Håndlykken til TV 2.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke punkter i det presseetiske regelverket, Vær varsom-plakaten, Sofie melder inn avisen for.

PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse.

Aftenposten har henvendt seg til Lars Joakim Skarvøy for kommentar om PFU-klagen, men han har foreløpig ikke svart.

Har skaffet advokat

I et intervju med TV 2 forrige uke reagerte Sofie på VG-journalist Lars Joakim Skarvøys uttalelser til NRK der han sa at han ikke forstår at «hun forteller en annen versjon nå».

– Han sier indirekte at jeg lyver. Det er det jeg reagerer på. Da står han der og lyver selv. Det synes ikke jeg er greit, sa Sofie til TV 2.

Der opplyste hun også at hun hadde skaffet seg advokat.

VGs interne granskning konkluderte med at det ikke var grunnlag for å si at VG-journalist Lars Joakim Skarvøy bevisst hadde fabrikert et sitat. Skarvøy tar seks måneders permisjon med lønn, mens sjefredaktør Gard Steiro blir sittende med styrets fulle tillit.

Bakgrunn:

Sto frem i TV 2

I et intervju med TV 2 sto Sofie frem for første gang for snart to uker siden. Hun ønsker ikke at etternavnet skal brukes.

Der gikk hun knallhardt ut mot VG og spesielt journalist Lars Joakim Skarvøy.

Hun opplevde seg presset av Skarvøy og mener at VG, til tross for at hun hadde forsøkt å si fra gjentatte ganger, publiserte et sitat som var uriktig i den første VG-saken om bekymringsmeldingen mot Trond Giske.

Dansevideoen fra Bar Vulkan fikk politiske konsekvenser for Trond Giske. Han lå an til å få et viktig fylkesverv i Trøndelag Ap, men trakk sitt kandidatur etter bråket.

Onsdag forrige uke ble VGs interne evaluering av saken offentliggjort. VG beklager for feilene de har gjort, men tegner også et bilde av Sofie som hun ikke kjenner seg igjen i.