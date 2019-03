Politiadvokat Thomas Blom i PST sier de bestemte seg for å gå ut med nyheten om at samboeren nå er mistenkt i «samtlige saker» etter en helhetlig vurdering av bevisbildet i samtlige saker, og at Laila Anita Bertheussens status som mistenkt gjelder fra i dag.

NRK meldte torsdag formiddag at PST etterforsket enda et mistenkelig brev, som var sendt til en fremtredende politiker. PST bekreftet overfor Aftenposten at Bertheussen også er mistenkt for å ha sendt dette brevet.

Aftenposten får opplyst at dette brevet sendt hjem til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann Christian Tybring Gjedde. Hun er samfunnssikkerhetsminister, og han er stortingsrepresentant. Begge, og Wara, tilhører Fremskrittspartiet.

– Det er viktig at hun gis de rettigheter dette medfører i kommende saker. Vi mente også at det er viktig å spille åpent og ærlig om det vi mener, sier Blom.

– Er hun også mistenkt for trusselbrevet som Wara mottok 4. mars?

– Ja, det er hun.

– Er hun også mistenkt for brevet sendt til en annen politiker, som NRK omtaler i dag?

– Ja.

– Hva innebærer dette?

– Det er ikke annet enn at hun har status som mistenkt også i dette tilfellet. Noe av poenget med å gå ut nå er å vise at dette kommer til å ta tid. Vi har en omfattende etterforskning og bruker det vi har av ressurser. Dette har høyeste prioritet her, og vi har et godt samarbeid med Oslo-politiet og Kripos. Vi ønsker å dempe forventningene om en snarlig avklaring, sier Blom.

Berit Roald / NTB scanpix

John Christian Elden er Bertheussens forsvarer og forteller Aftenposten at det er bra at hun er mistenkt for alle sakene.

– Det gir henne bedre rettigheter, og hun kan nå kreve å bli avhørt om disse sakene. Hun mener enkelte av dem positivt kan motbevises, og at det da er positivt at PST antyder at det er samme gjerningsmann. Det er da ikke henne, skriver Elden i en SMS til Aftenposten.