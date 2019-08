Terrorrammet moské åpner dørene

Saken oppdateres

Imam Syed Muhammad Ashraf sa til Aftenposten tirsdag at de må vaske bort blod og rydde før de kan bruke moskeen.

Løsnet flere skudd

Fredag kveld møtte Aftenposten de to pensjonistene som overmannet Philip Manshaus.

De var akkurat ferdig med bønnen da de hørte skudd.

– Plutselig så vi en mann i uniform med flere våpen komme inn. Han så meg og løsnet to skudd mot meg. Jeg sto maks to meter fra ham, forteller Mohammad Iqbal.

De får kontroll på mannen som er ikledd skuddsikker vest og kraftige støvler.

– Jeg fikk uante krefter og hoppet på mannen. Jeg tok et hardt grep rundt ham og klarte å felle ham. Han hadde minst tre våpen, som han mistet på gulvet. Han prøvde å få tak i våpnene og kjempet hardt for å komme seg løs. Jeg visste at jeg ville dø hvis jeg slapp ham. Derfor holdt jeg ham så hardt som jeg kunne, sier Muhammad Rafiq til Aftenposten.