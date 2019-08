Aftenpostens dokumentasjon av at et firesifret antall tog er forsinket eller innstilt i ukene etter årets buss for tog-periode, vekker sterke reaksjoner.

Nye forsinkelser er nå et faktum hver eneste dag, nå først og fremst som følge av signalfeil på Østfoldbanen ved Nordstrand. Det fører til at togene på strekningen mellom Loenga rett utenfor Oslo S og Bekkelaget kun kan bruke ett spor.

Mens Bane Nor, ifølge pressesjef Thor Erik Skarpen, jobber dag og natt for å finne feilen, innstiller de alle ekstra rushtidsavganger på Norges minst populære jernbanelinje, L2 mellom Ski og Oslo.

Bane Nor har sendt ut en pressemelding der de opplyser at de dessverre ikke har klart å finne årsaken til feilen.

«Antall mulige feilkilder er stort, og det gjør arbeidet med å finne og utbedre feilen svært krevende», heter det i meldingen. Selskapet opplyser at det foreløpig ikke er mulig å si når feilen kan bli rettet.

Overfor Aftenposten opplyser pressesjef i Thor Erik Skarpen i Bane Nor at det dreier seg om en jordingsfeil, en klassisk kilde til signalfeil i jernbanenettet rundt Oslo.

– Å finne kilden til feilen i de gamle anleggene er som å lete etter nåla i høystakken. Hundrevis av koblinger, kabler og ledninger må kontrolleres, sier Skarpen.

Dan P. Neegaard

Skremt over at de ikke finner feilen

Det er ikke bare passasjerene som fortviler. Samferdselspolitikere står i kø for å melde fra om undring og overraskelse over at punktligheten raste straks det igjen ble åpnet for normal togtrafikk den 5. august. Og at Bane Nor ikke klarer å løse problemet.

– Det siste skremmer meg, sier både Sverre Myrli i Ap og Frps samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Morten Stordalen.

Stordalen ber nå partikollega og samferdselsminister Jon Georg Dale kalle inn Bane Nor og andre ansvarlige innen jernbanen på teppet. Han beskriver situasjonen som totalt uholdbar, og at man må kunne forvente at Bane Nor rydder opp.

– Jeg begriper ikke at problemene bare fortsetter når vi har pøst så store summer inn i jernbanen, ikke minst til vedlikehold, og jeg forventer at Bane Nor har den nødvendige kompetansen, sier Aps Sverre Myrli.

Dan P. Neegaard

LEI AV BUSS FOR TOG hver sommer? Det kan i beste fall være over i 2032.

– Hva kan vi politikere gjøre, fortell oss det!

SVs Arne Nævra har følgende spørsmål til Bane Nor:

– Nå må de og Jernbanedirektoratet fortelle oss politikere hvor skoen trykker, og gi oss beskjed om hva vi kan gjøre. Er det fagfolk det står på? Er det usikkerheten rundt oppsplittingen av jernbanedriften som er årsaken? Eller er det rett og slett penger? I så fall er det viktig å gi klare signaler før statsbudsjettet behandles i høst.

Aftenposten har bragt spørsmålet videre til Bane Nor.

– Det jeg kan si nå - til det politiske miljø - er at denne type feil unngås når det nye signalsystemet ERTMS er på plass, svarer Thor Erik Skarpen.

ERTMS er et signalsystem som plasseres inne i togene og som erstatter dagens utstyr langs sporene. Det skal etter planen bygges ut over hele Europa.

Problemet for norske passasjerer er at utbyggingen av ERTMS først skal fullføres i 2032, og at Oslo-området er det siste som får systemet. I tillegg har flere land har skjøvet på sine planer for implementering av ERTMS, fordi de frykter innkjøringsproblemer.

Fakta: Dette er ERTMS ERTMS står for European Rail Traffic Management System. Med det nye systemet fjernes alt det utvendige utstyret man ser langs jernbane i dag, inkludert master og lysanlegg. ERTMS blir knapt synlig langs sporene, samtidig som all trafikkinformasjon vises på skjerm foran hos lokføreren. Mens Siemens etter planen skal bygge inn ERTMS langs togstrekningene, er det Alstom som har vunnet kontrakt på å bygge systemet inn i førerhuset på togsettene. ERTMS skal sørge for at: Flere tog kan kjøre på samme strekning enn det som er tillatt i dag. Man vet nøyaktig hvor togene til enhver tid befinner seg. All togtrafikk i et gitt område ikke trenger å få rødt lys om ett togsett skulle havne i trøbbel. Antall signalfeil går kraftig ned. Togsett skal kunne gli over landegrensene uten problemer.

Hans O. Torgersen

Flere politikere reagerer også på at Bane Nor insisterer på ikke å ta med innstilte tog i statistikkene for punktlighet og forsinkelser. Selskapet har forklart at de har en egen statistikk på innstillinger, og at det er vanskelig å regne dette inn i punktlighetsstatistikken.

– Det dreier seg jo om en faktisk forsinkelse. Det må være riktigere å ta innstillingene med i oversiktene over punktlighet. Det må være riktigst overfor kunden å gi det reelle bildet, sier Frps Morten Stordalen.

– Vi kan ikke holde på sånn

Leder for transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten fra Høyre, peker på at nøyaktig samme situasjon oppsto i fjor etter buss for tog-perioden.

– Da tok statsråden tak i dette, så jeg støtter Stordalens krav om innkalling til et møte.

– Jeg er virkelig overrasket over problemene vi ser. Vi kan ikke holde på sånn. Folk må kunne forvente at de kommer tilbake til økt regularitet og bedre punktlighet etter periodene med buss for tog, sier Orten.