Øst politidistrikt melder om mange som har mistet nattesøvn på grunn av høylytt festing fra årets russekull, skriver Dagbladet. Det er særlig folk på Romerike og i Follo som har blitt holdt våkne.

– Vi har hatt veldig mye russebråk, egentlig over hele Øst politidistrikt. Det har medført at folk har blitt vekket, og at barn ikke har fått sove, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen. Han har ikke oversikt over hvor mange meldinger det har blitt, men sier det er«veldig mange».

30 hendelser på én natt

– Vi noterer så langt det lar seg gjøre navn på buss, registreringsnummer, sjåfør og ansvarlig på bussen, sier Samuelsen. Gjengangere kan måtte belage seg på konsekvenser; tidligere i år har politiet truet med å klippe skiltene av russebusser som spiller for høyt.

Sørøst politidistrikt har loggført 30 hendelser som gjelder russ i løpet av natten. Som regel er det snakk om høy musikk.

I hovedstaden har det derimot gått rolig for seg natt til søndag. Oslo politidistrikt har hatt ett oppdrag, like mye som natten før. Begge gjaldt høy musikk fra russebuss.

– Hvis det har vært noen russ i Oslo, og det regner jeg jo med at det har vært, så har de oppført seg eksemplarisk, sier operasjonsleder Tor Jøkling.