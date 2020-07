Kenguru-trøbbel for barnehage på Karmøy

En kenguru på rømmen er blitt et problem for Storesund barnehage på Torvastad i Karmøy. Uteområdet må ryddes for kenguruavføring før barna kan bruke det.

Kenguruen rømte fra Haugaland Zoo 11. mai, og har siden vært på frifot i områdene ved Bjørgene og Storesund.

– Det ser ut til at den har flyttet inn på uteområdet vårt, sier daglig leder Svein Harald Pedersen i Storesund barnehage til Haugesunds Avis.

– Vi har egentlig nok med alle koronatiltakene. Nå må vi i tillegg rengjøre uteområdet vårt for kenguruavføring, legger han til.

