Signalfeil på Skøyen. Lokaltogene fra Østfoldbanen innstilt.

Bane Nor melder fredag morgen om problemer med signalfeil på Skøyen.

Berørte linjer er regiontog Oslo S og Bergen og Oslo S og Stavanger og linjene R11, R10, L22, L21, L2, L14, L13, L12, L1, F2, F1x.

Det jobbes nå med å rette feilen, men Bane Nor opplyser at det kommer til å ta tid. På sine hjemmesider skriver de at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

Vet ikke hva feilen skyldes

Torsdag kveld var Skøyen tunnelen stengt på grunn av en hendelse ved sporet.

Pressekontakt i Bane Nor Dag Lindsås forteller at problemet er det samme som i går kveld. Feilen ligger mellom Skøyen og Lysaker.

– Vi vet ikke hva som er årsaken til signalfeilen, men vi har mange som jobber med saken. Både egne og eksterne, sier han.

Bane Nor håper å rette opp feilen innen mandag.

De aller fleste tog går gjennom

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy forteller at det så langt ikke er satt opp buss for tog.

– De aller fleste tog går gjennom. Så langt er skifte av tog det kjappeste og beste alternativet, sier han.

– Hvilke tog er innstilt?

– Det er hovedsakelig lokaltogene fra Østfoldbanen. Linjene L2, L21 og L22. På de andre linjene må man regne med forsinkelser.

Saken oppdateres.