Mann dømt til elleve års fengsel for drapsforsøk på syv personer utenfor utestedet Blå i Oslo

Da saken gikk for Oslo tingrett i februar, ble mannen dømt til forvaring i elleve år med en minstetid på sju år og seks måneder.

Lagmannsretten har under betydelig tvil kommet fram til at det ikke er grunnlag for å dømme mannen til forvaring, men det påpekes at saken er et grensetilfelle.

26-åringen er dømt for å ha avfyrt tre skudd mot personer som sto utenfor inngangspartiet til utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo natt til 9. juli 2017.

Tilfeldig at ingen ble drept

Lagmannsretten la særlig vekt på fengselsstraffens lengde, og at tiltalte syntes å ha en positiv utvikling i fengselet den siste tiden.

Det var tilfeldig at ingen ble drept, mener lagmannsretten. Mannen ble også fradømt retten til medlemskap i skytterlag eller skytterforeninger.

De rettsoppnevnte sakkyndige har kommet til at 26-åringen lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse, psykisk lidelse og avhengighet som følge av bruk av flere stoffer.

Mener han forsøkte å drepe

Det fastslås at det ikke er tvil om hva som faktisk skjedde utenfor utestedet, men at spørsmålet er om mannen forsøkte å drepe da han skjøt.

En samlet vurdering av bevisene gjør at lagmannsretten lander på at mannen forsøkte å drepe de sju personene.

Mannen har erkjent at han skjøt, men har fastholdt at skuddene var ment for å skremme. Han har imidlertid erkjent at det var mulighet for skade på personene.