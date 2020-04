– Denne koronasituasjonen er ikke over til påske. Den er ikke over til sommeren. Den kommer til å vedvare hele 2020 og kanskje langt inn i 2021, sier Steen til Dagsavisen.

Han påpeker at flokkimmunitet kan ta flere år å bygge opp. En eventuell vaksine vil ikke være på plass før om 12 til 18 måneder.

– Jeg ville blitt overrasket om vi ikke vil se at vi beholder noen former for tiltak ut året, som det å holde avstand til andre, sier Steen.

Utelukker ikke strengere tiltak

I tillegg til å følge de nasjonale kravene, som å stenge skole og barnehager, har Oslo allerede innført skjenkestopp.

Byrådsleder Raymond Johansen fortalte mandag til NRK at byrådet vurderer å innføre strengere smitteverntiltak i kommunen.

– Jeg vil ikke utelukke at vi må ha strengere tiltak enn andre steder, sa han da.

Flest smittede i Oslo

Kommunen har også laget egne byvettregler for å unngå påskekaos.

I byvettreglene, som Dagbladet har omtalt, oppfordrer Oslo kommune innbyggerne blant annet til å være mest mulig hjemme, vaske hendene ofte, gå tur i nærområdet og å legge turen til andre tider enn midt på dagen.

Fredag hadde 1.438 personer i Oslo fått påvist koronasmitte. Det er flere enn noen andre fylker i Norge.