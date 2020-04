Mathias (16) arrangerer 17. mai-tog på vannet: – Håper ikke det kommer 10.000 båter

Se for deg et 17. mai-tog på vann i stedet for land, med en stor båtkortesje i Oslofjorden.

Den ideen traff Mathias Vinje Martinsen allerede for to år siden. Men da var ikke interessen så stor. Det ble aldri noe av.

– Men nå var timingen perfekt, sier 16 år gamle Martinsen til Aftenposten.

Han publiserte Facebook-arrangementet «17. mai-båt-tog i indre Oslofjord 2020» i forrige uke. Torsdag ettermiddag har 177 mennesker meldt sin ankomst, mens nesten halvannet tusen står som interesserte.

Avlyste barnetog

Planlagt start for båtkortesjen er ved Slemmestad i Asker. Asker kommune har allerede avlyst barnetogene på grunn av korona-situasjonen. Oslo kommune har gjort det samme.

Martinsen tror arrangementet hans kan bli et godt alternativ.

– Jeg håper det blir gøy, og at folk pynter båtene sine. Kanskje noen tar med en trompet og drar en trall, sier Martinsen entusiastisk.

Men med koronaviruset i bakhodet, understreker han:

– Det blir gøy å hilse på folk, men vi må hilse uten å være nær hverandre. Poenget er ikke at folk skal samles på land, men på vannet.

– Håper ikke det kommer 10.000 båter

Ifølge Asker kommune er det også planlagt to andre lignende arrangementer 17. mai. Martinsens 17. mai-tog skal etter planen starte ved en gul bøye utenfor Slemmestad. I arrangementet skriver han:

«Togets lederbåt blir en oransje 16 fots Askeladden, med et STORT flagg. Se etter denne ved ankomst, og finn din plass i toget. Lederbåten tuter i hornet ved avgang».

Den foreløpige planen er en «rundtur i fjorden». Hvor lang turen blir, avhenger av hvor mange som dukker opp.

– Jeg håper ikke det kommer 10.000 båter. Men det hadde vært sykt kult hvis det kommer skikkelig mange båter. Selv om det kommer 100 båter, er det ganske mange båter, sier Martinsen.

Kommunen: – Strålende

16-åringen har allerede kontaktet politiet og Redningsselskapet. Redningsselskapet har allerede stilt seg positive til arrangementet, ifølge Martinsen selv.

Ordfører i Asker Lene Conradi er også positiv, til både Martinsens arrangement og lignende arrangementer.

– Vi i Asker har oppfordret innbyggerne våre til kreative aktiviteter som bidrar til å feire 17. mai på en verdig og festlig måte, samtidig som man holder seg innenfor smittevernreglene, sier Conradi.

Før hun legger til:

– Dette initiativet er bare strålende. Det støtter vi i Asker kommune.