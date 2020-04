– Det har vært mer å gjøre for politiet enn tidligere år når det gjelder vold og en del bråk. Vi har også hatt noen alvorlige hendelser, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

De mest alvorlige hendelsene i Oslo er blant annet:

En mann knivstukket og en kvinne truet med kniv i en leilighet i Sandakerveien.

Tre menn i 30-årene pågrepet av politiet etter at de skal ha truet flere personer med et replikavåpen (våpenkopi) på Grünerløkka.

Ti maskerte personer med metallstenger, brosteiner og en machete-lignende kniv, som løp inn i en bakgård på Tøyen. Politiet fikk kontroll på situasjonen.

Minst syv biler i Alna bydel påtent.

Festbråk mange steder

Hytteforbudet har fått folk til å holde seg unna påskefjellet. Festen er derfor blitt flyttet til hjemstedet. Resultatet er unormalt mange støyklager.

– Høy musikk og festing privat, sier Pedersen om alle klagene de har fått.

– Er det spesielt unge mennesker det handler om?

– Både og. Det er veldig mange som er hjemme nå. Normalt skulle de ha vært på fjellet og hytta. Men den klassiske festen som tar av og varer utover natten, involverer hovedsaklig yngre folk, sier Pedersen.

Politiet over hele landet melder om at de har måttet stenge ned fester og dempe lydanlegg som var til plage og sjenanse for naboer som ville sove.

Spesielt var det mye uro natt til søndag. I Trondheim måtte politiet stenge en fest med rundt 20 personer til stede i ett firmalokale i Trondheim sentrum natt til søndag, melder NRK.

I løpet av natten mottok politiet i Trondheim 18 meldinger om forstyrrelse av natteroen, feststøy og brudd på smittevernbestemmelsene, skriver de på Twitter.

Innringer bekymret for råning

Rogaland politidistrikt fikk inn hele 25 meldinger om forstyrrelse av nattero, høy musikk og ordensforstyrrelse. Møre og Romsdal politidistrikt skriver at flere innringere var bekymret for smitte og råning med sammenstimling av unge. – Like før klokken 01.00 fikk vi melding om en stor samling av biler og ungdommer ved parkeringsplassen ved Molde storsenter. Der var det flere grupperinger som sto tett i tett, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til NRK.

Siri Øverland Eriksen

Meldingene fra politidistriktene uroer assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Det kan bli aktuelt med et forbud mot hjemmefester.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke et system i Norge der man må ty til bøtelegging og andre strenge sanksjoner for å få folk til å følge de etablerte smittevernreglene. Men vi vil i dialogen med politiske myndigheter følge situasjonen nøye i tiden fremover, spesielt med tanke på ansamling av større grupper unge mennesker, advarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad overfor NTB.

Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt vil ikke kommentere et mulig forbud, men sier:

– Det generelle inntrykket vi sitter igjen med er at folk flest respekterer tiltakene mot koronasmitte, men det vil alltid være noen som må «røre litt på seg» og har behov for en fest.

Frykter at folk tror smittefaren er over

– Er det mange som tenker at den verste smittefaren er over etter at myndighetene har lempet på enkelte koronatiltak?

– Ja, det er frykten. Men vi håper at det ikke sklir helt ut. Da må tiltakene strammes inn igjen. Og det er ingen tjent med, sier Pedersen. Han kommer derfor med en klar oppfordring:

– Begrens festen i størst mulig grad!