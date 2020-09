Byrådet vurderer strengere tiltak. Derfor øker smitten i Oslo.

Alle har snakket om Bergen. Men nå advarer helsemyndighetene om utviklingen i Oslo. Dette vet vi om smitteutbruddene i hovedstaden.

Smitten øker i nesten alle bydeler. Mange blir testet, og det settes i verk et stort apparat for å kartlegge personer rundt dem som har fått påvist smitte. Jan T. Espedal

18. sep. 2020 13:17 Sist oppdatert 12 minutter siden

Hadde de nasjonale reiserådene blitt brukt på hovedstaden, ville bare én bydel i Oslo ha passert som «gul» fredag.

Vestre Aker på Oslos vestkant var da den eneste bydelen som hadde under 20 nye smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Det har vært mye oppmerksomhet om smitteøkningen i Bergen den siste tiden. Nå er det situasjonen i Oslo som bekymrer. Fredag sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK at Oslo kan bli en av de «rødeste» byene i Europa.

Nå kan det komme strengere tiltak.

– Vi er bekymret over smitteutviklingen i Oslo og følger situasjonen nøye. Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en uttalelse.

Smitteutviklingen gjør ham urolig.

– Vi er helt avhengig av at alle i Oslo forstår alvoret i situasjonen og bidrar til å få ned smittetallene.

Ikke én stor, men flere små

– Folk er sosiale i vår bydel, konstaterer bydelsoverlege Irene Teslo i bydel Gamle Oslo.

Slik forklarer hun smitteøkningen i bydelen med rundt 50.000 innbyggere i hjertet av Oslo. De har hatt 59 nye smittetilfeller siste 14 dager og er nå bydelen med størst smittetrykk i kommunen.

Bydelsoverlegen kan ikke peke på én konkret hendelse eller samling som har ført til spredningen.

– Det har vært sosiale sammenkomster, alt fra bursdagsselskaper, treningssamlinger, temakvelder, barturer med venner og at man har sett fotballkamp sammen på TV til sosialisering på videregående skole og høyskoler. I tillegg har vi store familier som bor trangt, sier Teslo til Aftenposten.

Ser man på hele byen, er det flest smittede i aldersgruppen 20–29 år. I Gamle Oslo har de stor spredning i alder på de smittede, fra tenåringer opp til 70-åringer. Men de aller fleste har milde symptomer, og ingen var fredag innlagt på sykehus fra denne bydelen.

Bydelsoverlege Irene Teslo sier at folk er blitt smittet på alt fra bursdagsfester til barturer og hjemme på fotballkvelder. Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Betyr det at folk ikke har overholdt smittevernreglene?

– Du kan bli smittet selv om du holder én meters avstand, som er kravet. Utbruddene vi har hatt, er ikke nødvendigvis brudd på smittevernreglene, men rett og slett at folk har vært sosiale, sier Teslo.

Oslo-smitten har økt 111 prosent

I løpet av de siste 14 dagene til og med torsdag ble det registrert 447 nye smittetilfeller i Oslo, ifølge kommunens egne tall. Det er en økning på 111 prosent sammenlignet med de 14 dagene før.

Den vanligste smittekilden er familie og venner eller jobb, opplyser Oslo kommune. De siste ukene har det også vært smitte i små klynger, blant annet i kommunale boliger med tilrettelagte tjenester. I tillegg er det rapportert smitte hos ansatte eller elever ved 20 skoler i Oslo. Syv av disse er videregående skole eller voksenopplæring. Resten er barne- og ungdomsskoler.

Rundt 30 prosent av de smittede vet ikke hvor de er blitt smittet. Det bekymrer byrådet.

Situasjonen i Oslo er litt uavklart med flere mindre utbrudd, beskrev fagdirektør i FHI, Frode Forland, overfor Aftenposten tidlig denne uken. Da hadde det vært ganske like smittetall i Oslo og Bergen. Samtidig har Oslo langt flere innbyggere, påpekte Forland.

De siste dagene har smittetallene i Oslo økt kraftig. I Bergen har de sunket.

Smittevernekspertene hos FHI har den siste tiden fulgt nøye med på utviklingen i Oslo. I begynnelsen av august fikk et utbrudd etter flere fester i Vestre Aker stor oppmerksomhet. Det utløste noen kaotiske dager, men bydelen vant tilbake kontrollen.

Selv om alarmklokkene stilnet, har smitten fortsatt å putre. I FHIs ukerapport onsdag skilte Oslo seg ut på flere områder:

Forrige uke ble flest nye tilfeller meldt fra Vestland fylke. Nest flest var i Oslo.

Oslo hadde høyest andel positive prøver av alle fylkene. 2,2 prosent av alle som ble testet, var smittet. Uken før var andelen 1,2 prosent.

Mange tilfeller kan knyttes til smitte i mindre grupper og enkelte utbrudd, beskrev FHI.

Gamle Oslo er en av bydelen med flest nye smittede. Magnus Knutsen Bjørke

Bydelsoverlegens oppfordring

– Hvis vi skal gi en oppfordring, i tillegg til generell avstand og god håndhygiene, er at det at folk må være enda nøyere og tenke seg flere ganger om før de har store samlinger i små rom. Har man symptomer, kan man ikke være sosial, sier Irene Teslo i Gamle Oslo.

Bydelsoverlegen sier at selv om de smittede bare utgjør promiller av befolkningen, er det stort press på den lokale helsetjenesten.

– Når jeg ser på hvor mye arbeid det er med å begrense smitteutbrudd selv med dette lille antallet, når samfunnet er så åpent som det er nå, er jeg bekymret om situasjonen fortsetter. Å sette skoleklasser eller arbeidsplasser i karantene hvis én er smittet, krever mye arbeid.

Hun er bekymret for hvorvidt ressursene vil strekke til dersom smitteøkningen fortsetter.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret Heiko Junge

Mest smitte blant unge voksne i bydel Sagene

Også Sagene er blant bydelene i Oslo med et høyt antall nysmittede.

– Vi opplevde mer enn en dobling i forrige uke, og tendensen med økt smitte har fortsatt denne uken, sier bydelsoverlege Barbro Monefeldt i bydel Sagene. Bydelen har hatt 43 nye tilfeller av koronasmitte i løpet av de siste 14 dagene.

Bydelsoverlegen understreker at smitten ikke er spredt gjennom store arrangementer, men at det er snakk om flere små, lokale utbrudd.

– De fleste nye smittede er unge voksne. Og de aller fleste smittede har stort sett milde symptomer, sier Monefeldt, som ikke vil gi opplysninger om eventuelle sykehusinnleggelser.

St. Hanshaugen: Smitte fra skole, restaurant og fest

I bydel St. Hanshaugen har det også vært en markant økning smittede de siste par ukene, i følge bydelsoverlege Ingunn Haakerud.

– Vi har hatt et utbrudd knyttet til Bjørknes Høyskole, ett knyttet til en restaurant i bydelen og ett som har sammenheng med en privat voksenfest. Vi ser også en forsiktig økning av smittede som ikke vet hvor de har fått smitten. Stort sett har vi klart å isolere både smittede og deres nærkontakter, sier Haakerud.

Hun opplyser at bydelen i øyeblikket har 25 smittede, og at de fleste av dem er unge voksne.

Første gang siden april

Forrige uke ble det for første gang siden april meldt over 200 tilfeller, skrev Helseetaten i Oslo tirsdag denne uken. Det ble registrert klart flest tilfeller blant personer i alderen 20–29.

Noen dager tidligere leverte FHI en risikovurdering. Da var det smitteutviklingen i Bergen og Oslo som bekymret mest.

De vurderte at spredningen blant unge voksne kunne eskalere, og at det kunne bli vanskelig å spore opp alle smittede. Da øker risikoen for at smitten spres til eldre personer.

«Vi er redd for at epidemien i disse byene skal stabilisere seg på et høyere nivå i stedet for å gå ned», konkluderte ekspertene.