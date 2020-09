Riksadvokaten henlegger sak mot mor etter barnedødsfall i Tromsø

11. sep. 2020 07:41 Sist oppdatert nå nettopp

En 27 år gammel kvinne tok med seg sine tre døtre ut i sjøen ved Fagereng i Tromsø. Moren og to barn døde. Rune Stoltz Bertinussen

Riksadvokaten henlegger draps- og drapsforsøkssaken mot moren som i desember i fjor ble funnet død sammen med sine tre barn i vannet utenfor Fagereng i Tromsø.

Moren døde sammen med to av sine tre barn etter at de ble funnet livløse i vannet utenfor Fagereng i Tromsø 2. desember 2019.

Den 27 år gamle sudanske kvinnen har vært siktet for drap og drapsforsøk så lenge etterforskningen har pågått. Hun er siktet for drapsforsøk på sitt minste barn, en halvannet år gammel jente, som var den eneste av de fire som berget livet.

«Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at hun drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje. Riksadvokaten henlegger saken fordi den siktede kvinnen er død», skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

