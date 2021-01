Nytt skred i Gjerdrum – ingen er skadet

Det gikk tirsdag formiddag et mindre skred mens redningsmannskapene søkte i skredområdet i Gjerdrum. Alle er trukket ut av området, og ingen er skadet.

5. jan. 2021 11:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har gått et ras mens søket har pågått, ikke langt unna der mannskapene har holdt på å søke inne i rasgropen i det som er omtalt som det røde området, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist like før klokken 12 tirsdag.

Alle mannskaper fra brann, politi og helse er i sikkerhet og er trukket ut av området. Ingen er skadet.

– Det vil gjøres en ny vurdering rundt det å gå inn igjen, sier innsatsleder Alkvist.

På pressekonferansen rett før klokken 13, sier Alkvist at letemannskapene har tatt en pause mens geologer fra NVE sjekker rasstedet på nytt etter det siste raset tirsdag. Raset gikk ikke så langt fra stedet der mannskaper jobbet.

– Vi har evakuert søkeområdet for en periode og trukket oss tilbake til sikkert område, sier Kenneth Wangen i brannvesenet.

Wangen var selv i skredgropet da det mindre raset gikk. Han anslår at det tok mindre enn ett minutt før alle var ute. Wangen forteller at det er droner som skal observere nye ras. Da det ble registrert, ble sirenene på en brannbil satt på for å varsle de som var i gropen.

Det er en avskalling på raskanten. Den er nærmere 30 meter i bredde og to meter i dybde. Ifølge NVE er slike mindre ras normalt i slike områder. Det har gått slike mindre avskallinger flere ganger de siste dagene.

Nå jobbes det også med å evakuere dyr fra bondegårder i området. Hittil er flere storfe evakuert. Nå skal slaktegris fra en gård evakueres. Det vil skje onsdag eller torsdag.

I tillegg er marsviner, fugler og skilpadder blitt evakuert fra private boliger.

Redningsarbeidere avbrøt søket i ruinene da det gikk et nytt skred tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

I forbindelse med det nye skredet ble det utløst alarmer som ble hørt i Ask sentrum.

– Som det ser ut nå, har det gått fint med mannskapene, men som jeg har sagt tidligere, er dette veldig risikofylt, og nå så vi at det er forbundet med fare å jobbe der, sier Alkvist.

NTBs fotograf Terje Pedersen var til stede da det nye skredet gikk.

– Alle løp og skrek og kom seg i sikkerhet, forteller han.

Få minutter før alarmen hørtes et drønn og bulder østover i dalen, ifølge fotografen. Det er imidlertid ikke bekreftet at dette hadde noe med det nye raset å gjøre.

Da politiets innsatsleder holdt en orientering for pressen, kom en rekke mannskaper tilbake til kommunens kulturhus, der arbeidet koordineres fra.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Trond Lorentzen, sier at det går noen avskallinger på rasstedet med jevne mellomrom. Det var en slik avskalling som førte til at mannskapene ble tatt ut.

– Det var ikke så dramatisk, sier Lorentzen.