Redningsinnsatsen i skredområdet i Gjerdrum avsluttes. Går over til søk etter antatt omkomne.

– Det er ikke lenger håp om å redde liv, sier politiet. Inntil videre er all leteaktivitet i rasområdet innstilt.

Både politimester Ida Melbo Øystese og ordfører Anders Østensen var tydelig preget da de tirsdag måtte annonsere at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum. Foto: Hans O. Torgersen

5. jan. 2021 11:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ikke lenger håp om å finne mennesker i live, sa en tungt preget politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt på pressekonferansen i Gjerdrum klokken 15.

Syv av de ti savnede er til nå funnet omkommet og identifisert.

Politimesteren la vekt på at letemannskapene har gjort alt for å redde liv den siste uken.

– Vi har undersøkt alle områder der det var mulig å tenke seg at noen kunne overleve. Vi har gjort alt som står i vår makt, men denne naturkatastrofen har hatt betydelige krefter i raset. Vi ser at de som er omkommet, har omkommet relativt raskt, sa hun.

– Som alle vet er det kaldt, og det har gått mange dager. Vi har likevel synes det har vært riktig å opprettholde dette søket, og vi fant senest i går en levende hund. Det er en emsjonelt tung beslutning, men det er riktig og logisk å gå over i en annen fase nå. Vi jobber systematisk og planmessig med å finne de som er borte, sa Øystese.

Fortsetter etter at sikkerhet er avklart

Politimesteren gjorde det klart at letingen vil fortsette i ruinene når sikkerheten rundt søket er avklart med eksperter i NVE.

– Innsatsen fortsetter i forhold til at vi nå legger planer for å søke i større områder i raset, sa Øystese.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen var tydelig berørt etter beskjeden om at man ikke lenger tror det er mulig å finne overlevende.

– Dette er et hardt slag, sa ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum. Foto: Stian Lysberg Solum

– Dette er et hardt slag … Men vi har ventet på det, sa Anders Østensen (Ap) på pressekonferansen.

– Det er veldig tungt å tenke på alle som er rammet. Dette er de tyngste sidene ved dette, og jeg er dypt preget, sier Østensen.

Fridtjof Heyerdahl, som er innsatsleder for helsepersonellet på stedet, sier at de til nå har ment at det kunne være mulig å overleve der det har vært luftrom og en viss grad av isolasjon i skredet.

– Nå har vi imidlertid utelukket og avklart at det ikke finnes flere slike steder hvor man kan overleve. Det er en emosjonelt veldig tung beslutning, men det er likevel riktig og logisk å gå over i en annen fase nå, sa Heyerdahl.

Redningsarbeidere avbrøt søket i ruinene da det gikk et nytt skred tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tirsdag formiddag skapte et lite ras i leteområdet dramatikk.

– Det har gått et ras mens søket har pågått, ikke langt unna der mannskapene har holdt på å søke inne i rasgropen i det som er omtalt som det røde området, sa politiets innsatsleder Roy Alkvist like før klokken 12 tirsdag.

Det var en drone som observerte bevegelsene, og brannmannskapene reagerte med å sette i gang en sirene på en av deres biler.

Ved 15-tiden sa Alkvist at det vil gjelde andre sikkerhetsregler for letemannskapene nå som det ikke lenger letes etter overlevende.

Håp om å finne de savnede

– Vi venter nå på avklaringer fra NVE på sikkerheten i området, sa han.

– Det er et stort mål for oss å finne de savnede, la Alkvist til og gjorde det klart at politiet har et håp om å finne alle.

Alle mannskaper fra brann, politi og helse kom seg i sikkerhet etter det nye skredet, og ble trukket ut av området. Ingen kom til skade.

Raset, som skjedde i form av avskalling på raskanten, gikk ikke så langt fra stedet der mannskaper jobbet. Det var nærmere 30 meter i bredde og to meter i dybde. Ifølge NVE er slike mindre ras normalt i slike områder. Det har gått slike mindre avskallinger flere ganger de siste dagene.

Evakuerer dyr

Tirsdag ble det jobbet videre med å evakuere dyr fra bondegårder i området. Hittil er flere storfe evakuert. Nå skal slaktegris fra en gård evakueres. Det vil skje onsdag eller torsdag.

I tillegg er marsvin, fugler og skilpadder blitt evakuert fra private boliger.