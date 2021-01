Kommuneoverleger med beinhard kritikk av regjeringen

59 kommuneoverleger over hele landet feller knusende dom over regjeringens informasjon til kommunene om nye og strenge koronatiltak.

Søndag kveld varslet statsminister Erna Solberg og regjeringen nye og strengere koronatiltak på en TV-sendt pressekonferanse. Kommunene og kommuneoverlegene som skulle iverksette mange av tiltakene, var ikke varslet på forhånd. Nå får regjeringen hard kritikk. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Overlegene mener det er uholdbart at de får beskjed om inngripende koronatiltak via TV-sendte pressekonferanser - som de ikke engang er blitt varslet om skal skje.

– Vi opplever å få viktig informasjon via TV-skjermene. Det kan være informasjon om tiltak som skal iverksettes i kommunene, og som vi den første tiden derfor ikke har god nok kunnskap om.

Det sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, til Aftenposten.

Innerdal er en av initiativtagerne til et opprop, publisert på kronikkplass i nrk.no. I oppropet skriver legene at måten regjeringen har informert kommunene om tiltak på, har gjort lokalt smittevern vanskeligere.

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune. Foto: Privat

Innerdal sier at han og hans kolleger flere ganger kun har hatt mediene som kunnskapsgrunnlag de første timene og døgnet etter at regjeringen har innført nye tiltak.

«Dette knekker snart våre rygger!»

– Flere ganger har vi fått detaljert informasjon fra helsemyndighetene først dagen etter regjeringens pressekonferanse. Eller så vi finner etter hvert relevant informasjon på departementets hjemmeside.

Han sier dette er uheldig.

– Ofte har vi måttet tolke det vi tilfeldigvis fikk med oss via TV-skjermen. Det fører til misforståelser som igjen fører til usikkerhet i befolkningen. Det er det siste vi ønsker.

Etter pressekonferansene renner det inn med spørsmål til kommuneoverlegene som de ofte ikke kan svare på.

«Dette knekker snart våre rygger!», heter det i oppropet.

Sammenligner med Joker Nord

I kronikken sammenligner overlegene regjeringens informasjonsstrategi med Joker Nord fra TV-programmet Team Antonsen. Det ble sendt på NRK tidlig på 2000-tallet.

Her er Bård Tufte Johansen som programleder i TV-progammet Team Antonsen på NRK. Foto: Facebook, NRK

Slik omtales TV-programmet i kronikken:

«Programmet hadde et fast innslag ved navn Joker Nord. Joker Nord-vert Bård Tufte Johansen kunne fortelle at «alt står og faller på skjebnen, og om man kjenner reglene». Til seerne var rådet: «Følg med, så skjønner du det etter hvert!» For dem som husker Joker Nord var det umulig å lære spillet. Reglene varierte fra gang til gang. Og når man kunne ane konturene av reglene, endret de seg. Selv tallene var ikke alltid hva de utga seg for å være. De kunne være luretall, kosetall og trolletall. Om ikke utfordringene med tallene var nok, dukket gjerne «nordlandsjokeren» opp og ødela alt.»

Innerdal og hans kolleger mener de nasjonale koronatiltakene, og hvordan kommunene blir informert om dem, kan være like uberegnelige som Joker Nord-tallene.

Torsdag svarte Bent Høie på kronikken.

Stor usikkerhet sist søndag

Innerdal bruker pressekonferansen sist søndag, da regjeringen innførte nye og strengere koronarestriksjoner, som et eksempel.

– Da «anbefalte» regjeringen rødt nivå på landets videregående skoler og ungdomsskoler. Samtidig oppfattet mange av oss at dette formelt sett var en lokal beslutning. Budskapet ble fremført på en slik måte at det syntes å være lite rom for lokale vurderinger. Dette skapte usikkerhet blant kommunene og kommuneoverlegene.

Han fikk så vidt med seg pressekonferansen. Men var likevel etterpå svært usikker på hva som egentlig ble sagt.

Innerdal sier at han søndag kveld derfor måtte basere seg på artikler i mediene for hvordan han som kommuneoverlege i Molde skulle agere.

Ikke en kritikk av tiltakene

Han understreker at oppropet ikke er en kritikk av tiltakene i seg selv.

– Overhodet ikke. Dette er en kritikk av mangel på informasjonsflyt mellom dem som beslutter og dem som iverksetter.

Han sier han flere ganger har meldt inn til helsemyndighetene om problemet.

– Vi har varslet mange ganger via Fylkesmannen og direkte til direktoratet. Jeg har også vært i telefonisk kontakt med departementet.

Høie: – Tar kritikken på største avor

Helseminister Bent Høie sier kommuneoverlegene er «ekstremt viktige» i bekjempelsen av pandemien. Han sier han tar kritikken på «største alvor».

– Vi ber derfor i dag direktoratet se på hvordan vi kan forbedre rutinene våre.

Han sier det kan handle om at overlegene blir varslet på forhånd når det kommer en pressekonferanse. Eller at de får det faglige grunnlaget for regjeringens beslutning på forhånd.