Avgjørelsen om Viggo Kristiansen skal løslates, kommer i ettermiddag

Borgarting lagmannsrett vil torsdag ettermiddag offentliggjøre om Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skal løslates fra fengsel eller ikke.

NTB

29. apr. 2021 15:01 Sist oppdatert nå nettopp

Avgjørelsen kan forventes gjort tilgjengelig for pressen torsdag ettermiddag mellom klokka 16 og 16.30.

Borgarting lagmannsrett har i flere uker vurdert begjæringen fra Baneheia-dømte Viggo Kristiansen om å bli løslatt mens gjenopptakelsessaken mot ham forberedes av påtalemyndigheten.

Kristiansens advokat Arvid Sjødin kjente ved 15-tiden ikke utfallet av lagmannsrettens arbeid.

– Jeg har ikke mottatt noe fra retten. Det skal bli kjent klokka 16, sier Sjødin til NTB.

Han vil ikke spekulere i hva utfallet av den lange behandlingen i lagmannsretten kan bli.

Viggo Kristiansen soner fremdeles forvaringsdommen etter drapene i Baneheia i Kristiansand i 2000 og har ikke vært prøveløslatt mens han har arbeidet for å få saken gjenopptatt.

Etter at Gjenopptakelseskommisjonen den 18. februar bestemte at saken skulle bli prøvet på nytt, begjærte Kristiansen seg løslatt fra fengsel. Statsadvokaten i Oslo, som har overtatt håndteringen av saken, har imidlertid motsatt seg kravet og har bedt om at det avvises.