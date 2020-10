I Norge har det så langt ikke vært behov for å teste dyr for å påvise eventuell koronasmitte. Det har ikke vært meldt inn mistanke om koronasmitte til Mattilsynet.

Et positivt prøvesvar fra et kjæledyr med tett kontakt med en smittet person vil ikke være uventet. Det betyr ikke at kjæledyret har en aktiv virusinfeksjon eller kommer til å utvikle kliniske symptomer på sykdom.