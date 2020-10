Kong Harald: Ville ikke klart å holde talen som Maud Angelica Behn holdt for sin far

– Jeg ikke kunne greid å holde den talen. Det sier kong Harald om talen barnebarnet hans, Maud Angelica Behn, holdt i Oslo domkirke da Ari Behn ble bisatt.

Maud Angelica Behn gjorde inntrykk på mange med sin tale - også på bestefaren, kong Harald. Foto: Håkon Mosvold Larsen

9 minutter siden

«Vi var sammen da det skjedde. Det var et sjokk. Vi ble så overrasket, selv om vi visste at han hadde problemer. Det er smertefullt, og det tar lang tid å komme over. Det at vi var samlet da vi fikk vite om dødsfallet, gjorde at vi som besteforeldre fikk anledning til å komme nærmere barnebarna. Vi har kommet mye nærmere hverandre.»

Slik beskriver kong Harald familiens reaksjon på dødsfallet til Ari Behn 1. juledag i fjor. Beskrivelsen er gjengitt i boken «Kongen forteller» skrevet av tidligere Aftenpostenredaktør Harald Stanghelle.

Imponert over barnebarnet

I boken kommer det frem at kongen ikke nølte om å omtale selvmordet i nyttårstalen, men at det mer var et spørsmål om hvordan han skulle formulere seg. Selv ble han mektig imponert over en annen tale, Maud Angelica Behns tale ved kisten til sin far i Oslo domkirke. Han fulgte den fra første benk.

Kongen har et nært forhold til barnebarna. Her spiller de Yatzy på kongeskipet. Foto: Dronning Sonja

Ifølge boken ble kongen slått av styrken 16-åringen viste. Og situasjonen brakte frem minner om at han selv om 17-åring hadde mistet sin mor.

Hadde ikke klart å gjøre det samme

«Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg. Det var en sterk tale. Jeg var stolt over henne. «At hun greier det,» tenkte jeg. Det hadde ikke jeg greid,» forteller kongen.

Både dødsfallet til kronprinsesse Märtha og til Ari Behn etterlot seg en tenåring i dyp sorg.

«Jeg har tenkt på akkurat det», sier kong Harald. «Det er derfor jeg sier at jeg ikke kunne greid å holde den talen.»

Det å miste moren sin er ille»

Kongen legger ikke skjul på sorgen og tapet etter hans egen mor, kronprinsesse Märtha. Dengang var det ikke mange som snakket med ham om det og hjalp til med å bearbeide tapet.

Han beskriver den lange veien å gå bak kisten fra Slottet og til Oslo domkirke.

- Jeg har tenkt på hvor langt sønnene til prinsesse Diana måtte gå bak morens kiste. De

var enda yngre enn jeg var da min mor døde. Nei, det var ikke greit.

«Men livet måtte jo gå videre. Det måtte jo det. Det var tunge stunder, men verre for kong Olav, tror jeg. Det å miste moren sin er ille. Vi måtte jo leve gjennom det, måtte

komme oss gjennom savnet på en eller annen måte.»

Saken oppdateres.