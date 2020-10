Politiaksjon i Skien etter meldinger om flere smell

Etter flere meldinger om høye smell i Skien rykket politiet ut med flere patruljer.

NTB

6. okt. 2020 06:10 Sist oppdatert 35 minutter siden

De første meldingene om smellene kom litt før klokken halv fem natt til tirsdag.

Oppdatert: Smellene viste seg å være fyrverkeri.

Sørøst politidistrikt meldte på Twitter at de undersøkte meldinger om flere smell. Det var mellom åtte og 15 smell. Politiet søkte i området rundt Skien fritidspark.

Klokken 05.50 melder politiet at de ikke har funnet ut hvor smellene kom fra eller hva smellene var. En bolig som politiet dro til er sjekket ut av saken.

Ifølge Telemarksavisa brukte politiet en ropert for å få kontakt med noen inne i et hus. Politiet utelukker ikke at det kan ha vært smell fra skytevåpen.

Derfor har politiet bevæpnet mannskapet, bekrefter de overfor VG.

