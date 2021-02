Per Sandberg: – Motkreftene vant. Nå kommer mer nasjonalisme, mer misnøye og mer bråk

(Adresseavisen:) Siv Jensens nestleder gjennom 12 år, Per Sandberg, fastslår at motkreftene vant i Frp. – Vi får et annerledes Frp uten Siv. Mer nasjonalisme, mer misnøye, mer bråk.

Radarpar: Siv Jensen og Per Sandberg, partileder og nestleder på landsmøtet til Fremskrittspartiet tilbake i 2014. Foto: Gorm K. Gaare

Simen Granvik Journalist i Adressa

– For Siv har det vært en kamp hver dag for å holde misnøyen og motkreftene under kontroll i partiet. Til slutt vant de frem. Sivs avgang er en seier for den destruktive fløyen i partiet, sier Per Sandberg til Adresseavisen.

Selv er han utmeldt av Frp, men i Halden tar Frps nestleder gjennom mange år nyheten om Siv Jensens avgang svært tungt: