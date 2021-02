Aktor ber om sju års fengsel for drapsforsøk på Holmlia

Flere skjerpende omstendigheter innebærer at tiltalte må dømmes strengt for drapsforsøk, mener aktor. Hun ber om sju års fengsel for 23-åringen.

Påtalemyndigheten ber om sju års fengsel for mannen som nesten tok livet av en annen ung mann da han for tre år siden, på en gangvei ved Holmlia senter, skjøt vedkommende i beinet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Steinar Schjetne

24. feb. 2021 12:32 Sist oppdatert 17 minutter siden

– Handlingen bærer preg av totalt manglende respekt for omverdenen, og det var stor risiko for at også andre personer kunne bli skadd fysisk, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til NTB.

Hun konkluderte sin prosedyre i Oslo tingrett tirsdag med å be om at hovedtiltalte (23) dømmes til sju års fengsel for drapsforsøk. Hans medtiltalte – den 26 år gamle mannen aktoratet mener bestilte et voldsangrep mot offeret i saken – må dømmes til ett års fengsel for medvirkning til grov kroppsskade, ba aktor.

Skyteepisoden som resulterte i en tiltale for drapsforsøk, fant sted på en mye brukt gangvei ved Holmlia senter en ettermiddag i april for snart tre år siden. Hovedtiltalte skjøt offeret i beinet, og tok nesten livet av ham fordi prosjektilet rev over lårpulsåren.

Skutt på åpen gate

Den unge mannen ville ha mistet livet, hadde det ikke vært for at han fikk rask, livreddende hjelp.

– Fornærmede har fått en skade i beinet som han tre år senere fortsatt plages med, skuddet ble avfyrt på åpen gate på dagtid i et område som var sterkt beferdet, og det var mange mennesker i området som passerte tett på situasjonen, utdyper Lykkjen.

23-åringen erkjente å ha båret våpen på offentlig sted, men nektet straffskyld for drapsforsøk fordi han hevder han ikke hadde til hensikt å drepe. Forsvareren, advokat Petter Grannes, ba derfor retten vurdere andre bestemmelser i straffeloven.

– Formelt ble påstanden at tiltalte frifinnes for post 1 (drapsforsøk, red.anm.) og for øvrig anses på mildeste måte, skriver han til NTB.

Knyttes til Young Bloods

Hans 26 år gamle medtiltalte ringte ifølge tiltalen 23-åringen og ga ham beskjed om å finne fornærmede og «gi ham skikkelig juling».

– Handlingen bærer preg av indre justis i et kriminelt miljø, og allmennpreventive hensyn tilsier at det gis et klart signal om at denne type atferd ikke er akseptert i samfunnet, sier Lykkjen.

Forsvareren, advokat Kaja de Vibe Malling, opplyser til NTB at hun ber om at mannen frifinnes.

Begge de tiltalte er tidligere domfelt – den 26 år gamle medvirkeren flere ganger, senest i en annen drapsforsøk-sak. Den saken ble satt i sammenheng med stridigheter knyttet til Holmlia-gjengen Young Bloods, som gjennom flere år har slått seg opp på omsetning av narkotika.