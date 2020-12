En rekke land innstiller alle fly fra Storbritannia. Norge vurderer det samme.

2771 passasjerer har kommet til Norge fra Storbritannia de siste to ukene, ifølge tall fra Avinor. Nå jobber helsemyndighetene på spreng for å bestemme om tallet blir null den kommende tiden.

En reisende passerer Euston stasjon i London. Britiske myndigheter innførte søndag svært strenge tiltak for å kontrollere det muterte viruset. Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

20. des. 2020 18:47 Sist oppdatert nå nettopp

Tyskland, Belgia, Nederland, Frankrike, Italia og Sverige har nå innstilt alle flyvninger fra Storbritannia. Flere land vurderer lignende grep.

Blant dem er Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Aftenposten.

– Vi vurderer alle forhold rundt dette som er regulert i covid-19-forskriften, men har i skrivende stund ikke konkludert på alt, sier han.

Regjeringen vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak. Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NTB.

SAS vil foreløpig ikke endre ruteplanen for fly frem til jul. Det sier informasjonssjef i selskapet, John Eckhoff, til Dagens Næringsliv søndag kveld.

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør. Foto: Berit Roald

FHI vil ikke hindre innreise

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke å stanse trafikken fra Norge til Storbritannia.

– Flere land stenger for innreise fra Storbritannia. Hvorfor gir ikke dere råd om det?

– Vi har allerede noen av de strengeste innreiseregimene i Europa. Alle som reiser til Norge fra røde land, skal ti dager i karantene. De må også ha negativ test før de kommer, sier avdelingsdirektør Line Vold til Aftenposten.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet. Foto: Olav Olsen

Tusenvis av innreisende den siste tiden

2771 passasjerer har kommet til Norge fra Storbritannia de siste to ukene. Det viser tall Aftenposten har hentet inn fra Avinor.

Nakstad sier at myndighetene har «god oversikt» over flytrafikken på strekningen:

– Men vi har ikke like god oversikt over dem som eventuelt reiser via andre land, sier han.

Den nye virusvarianten er registrert i Danmark, Nederland og Australia, i tillegg til Storbritannia. Her i Norge er det fremdeles ikke observert.

Helsemyndighetene sendte søndag kveld ut tekstmeldinger til alle som kom med fly fra Storbritannia. De bes om å teste seg, og får påminnelse om karantene. Det sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Tekstmeldinger er også sendt til alle britiske mobiltelefoner som befinner seg i Norge.

Krever negativ test ved innreise

Alle innreisende fra Storbritannia må nå vise negativ test på covid-19 når de kommer til Norge. Helsedirektoratet innførte kravet søndag. Alle som har kommet til Norge fra Storbritannia de siste 14 dagene bes også om å test seg.

Reisende fra Storbritannia bes også om å testes ved ankomst til Norge. Det anbefaler Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er da PCR-tester som må benyttes, slik at virusets arvemateriale kan analyseres hos FHI for å påvise eventuelle mutasjoner, fortsetter Nakstad.

Testen bør tas innen et døgn etter ankomst i Norge, ifølge rådene.

Tre fly skal lande på Gardermoen søndag 20. desember, ifølge oversikten på flyplassens hjemmeside. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vurderer flere grep

Myndighetene vurderer også andre innstramminger for å hindre at den nye virusmutasjonen sprer seg fra Storbritannia.

For å vinne tid til å skaffe mer kunnskap om viruset, har FHI foreslått disse konkrete tiltakene for Helse- og omsorgsdepartementet:

Reisende fra Storbritannia må få god informasjon om karantenereglene. Myndighetene må følge opp hvordan de blir fulgt.

Myndighetene må vurdere å stramme inn på unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

FHI trapper nå opp overvåkingen av virusvarianter. Blant annet skal de informere de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. De skal også samle inn relevante prøver.

Fakta Disse tiltakene er innført i forbindelse med virusmutasjonen: * Storbritannia innfører et fjerde, enda strengere tiltaksnivå i London og regionen Sørøst-England. Reglene trer i kraft fra søndag morgen. * Innbyggere i nivå 4-områder må holde seg hjemme, med bare svært begrensede unntak. Butikker, treningssentre, fritidstilbud og andre tjenester som regnes som ikke samfunnskritiske, må holde stengt. Folk må jobbe fra hjemmekontor hvis de kan. * Folk kan ikke reise inn eller ut av kategori 4-områder, og de kan heller ikke overnatte utenfor hjemmet. * Regjeringen i Skottland besluttet lørdag å innføre smitteverntiltak på høyeste nivå fra 26. desember. Også her er det nye viruset oppdaget. *Nederland, Italia, Frankrike og Tyskland og Sverige har besluttet å stanse alle flygninger fra Storbritannia, mens Belgia har stengt grensene fullstendig i minst ett døgn. * Norske helsemyndigheter vurderer ytterligere innstramminger for å unngå at den nye virusvarianten i Storbritannia sprer seg i Norge. * Verdens helseorganisasjon (WHO) ber medlemslandene i Europa trappe opp smitteverntiltakene på grunn av den nye virusvarianten. Kilde: NTB Vis mer

«Vesentlig mer smittsom»

Kan Norges epidemi bli påvirket av dette nye og mer smittsomme viruset fra Storbritannia? Ja, mener FHI.

– Siden denne varianten er meldt å kunne spre seg raskere, betyr det at smitte fra dette viruset kan gjøre det mer krevende å holde epidemien under kontroll dersom denne varianten får stor utbredelse. Det er derfor gjort tiltak for å begrense spredning av denne varianten i Storbritannia, forklarer Vold.

– Kan det føre til at flere må på sykehus samtidig?

– Hvis flere blir smittet raskere, vil det kunne gi flere som er syke samtidig. Dermed øker risikoen for at vi får flere med alvorlige forløp samtidig og flere som må på sykehus.

Sykehusene Bærum og Drammen sykehus i Vestre Viken har selv tatt bilder fra innsiden av sykehusene som viser personale i lysegule drakter og lange, lilla hansker, og strenge soneinndelinger i behandlingen av korona smittede pasienter. Bildet er tatt i april. Foto: Vestre Viken HF

Fakta Fakta om den nye varianten av koronaviruset: * Det er vanlig at virus muterer, og oppdagelsen av en ny variant er dermed ikke uventet. * Den nye varianten av viruset har 23 endringer, noe som regnes som mye. * Ifølge britiske myndigheter er trolig den nye virusvarianten 70 prosent mer smittsom, og den kan føre til at smittespredningstallet R øker med 0,4 eller mer. * Mutasjonen antas å ha dukket opp i London eller Kent i september. Viruset ser ut til å konkurrere ut den gamle varianten der det kommer, og i desember har det vært dominerende i London. * Så langt er det ikke grunn til å tro at det muterte viruset er mer dødelig. * Utenfor Storbritannia er det nye viruset funnet i Danmark, Nederland og Australia, ifølge WHO. * Den nye virusvarianten har fått navnet N501Y, og er så langt ikke oppdaget i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Kilde: NTB Vis mer

Hun legger til at vi trolig har varianter av viruset i ulike land med varierende grad av smittsomhet allerede.

– Storbritannia og Danmark, der varianten også er oppdaget, er veldig gode på overvåking av virus. De analyserer hele arvematerialet til mange av de virusene som sirkulerer i landet. Dermed har de gode muligheter for å fange opp denne typen endringer i virus. Andre land overvåker ikke endringer i arvematerialet til virusene i det hele tatt, sier hun.

I Storbritannia overvåkes nye virusvarianter og deres arvemateriell. Lørdag ettermiddag var gatene i London fulle av mennesker som gjorde unna siste bit av julehandelen. Søndag innførte landet strenge restriksjoner for å hindre spredning av den nye virusvarianten. Foto: Alberto Pezzali / AP

Usikkert om vaksinen påvirkes

Det er helt normalt at et virus muterer.

Men den bratte stigningen av smitte i Storbritannia og mengden endringer i den nyoppdagede virusvarianten gir grunn til særskilte tiltak. Det forteller Vold. Den nye varianten er trolig 70 prosent mer smittsom, ifølge britiske myndigheter.

– Det er oppdaget ni endringer i det såkalte spike-proteinet, altså disse taggene på virusets overflate. Disse er viktige for hvordan viruset binder seg til celler. Endringer i dette proteinet kan dermed ha betydning for hvor smittsomt viruset er, forklarer Vold.

Disse taggene er også det området de fleste vaksinene har som angrepspunkt. Mutasjoner her kan dermed i teorien gjøre vaksinene mindre effektive.

– Det er så langt ikke holdepunkt for å si at denne virusvarianten påvirker diagnostikk og effekt av vaksiner. Det britiske myndighete har påpekt nå, er at endringene trolig har gjort viruset mer smittsomt, sier Vold.

