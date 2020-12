Lærere slutter i jobben: – Mange er nå på felgen

Av flere grunner velger lærere å bytte yrke. Funnene i ny undersøkelse er urovekkende, mener lederen av Utdanningsforbundet.

– Det er trist at et så flott yrke skal være så belastende, sier Jannicke Berg. Hun har tatt permisjon etter å ha jobbet som lærer i over 20 år. Tor Høvik/Bergens Tidende

Marthe Laurendz Jensen

7. des. 2020 13:54 Sist oppdatert nå nettopp

En ny undersøkelse viser at 53 prosent av landets lærere har søkt eller har vurdert å søke annen jobb siste to år.

Under pandemien er det flere som har uttrykt bekymring for arbeidsplassen sin. De mener at retten deres til et godt og forsvarlig arbeidsmiljø ikke blir tatt hensyn til. Det gir ettervirkninger.