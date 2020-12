Kongsberg og Sarpsborg stenger skoler på gult nivå. Barneombudet reagerer kraftig.

Flere skoler tar de siste skoledagene på internett for å hindre smitte, til tross for at smittenivået ikke er rødt. Det kan være i strid med reglene.

Barneombudet frykter konsekvensene av stengte skoler. Foto: Ketil Blom Haugstulen

18. des. 2020 19:48 Sist oppdatert nå nettopp

Kongsberg kommune har de siste dagene opplevd en økning i koronasmitte.

På bare få dager er 21 registrert smittet. Det tilsvarer et smittetrykk på 317 smittede pr. 100.000 innbygger. Til sammenligning har Oslo 188 pr. 100.000, ifølge VGs oversikt.

Smittetrykket på skolene i Kongsberg er derimot ganske lavt, på såkalt gult nivå. Én elev er syk. Elever er i karantene i totalt fire klasser på fire skoler, på grunn av nærkontakter med smittede.

Kommunen har valgt å ha hjemmeundervisning på skolerutens siste dager.

– Vi gjør dette fordi det er noe smitte og karantener på skolene i kombinasjon med høyt smittetrykk. Alle elever har nå mulighet til å være hjemme før juleferien starter neste uke, sier ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand (Sp).

Fakta Smitteverntiltak i skolen: Rødt, gult og grønt nivå. Reglene knyttet til undervisning og korona kan være ganske forvirrende. For å henge med i denne saken er det er hovedsakelig to ting man må huske på videre: covid-19-forskriften og trafikklysmodellen. I covid-19-forskriften står det at kommunene har lov til å stenge skolen for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført. Så hva betyr dette egentlig når man står midt i en pandemi? For å gjøre det litt lettere å vurdere, bruker man trafikklysmodellen. Hvis trafikklyset er rødt, så kan man stenge skolene. Det kan man ikke hvis det er gult lys. Trafikklysene viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Grønt nivå: Barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt.

Gult nivå: Hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort og kan være samlet. Det kan innføres tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Rødt nivå: Elevene og barna deles i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøtet. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elever og ansatte holder avstand til hverandre. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket nivå i trafikklysmodellen den enkelte skole skal følge. Det er basert på hvor mye smitte det er lokalt. Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Å ta barna ut av skolen er omstridt.

Barneombudet er klar på at alle andre løsninger enn å stenge skolene skal være vurdert før man tar barna ut av skolen. Det er også usikkert om kommunene i det hele tatt har lov til å stenge skolene.

Utdanningsdirektoratet skriver at skolene ikke skal ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Videre skriver de at skolene ikke skal ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep.

Kari Anne Sand, ordfører i Kongsvinger, forklarer hvorfor de har hjemmeundervisning neste uke til tross for at de har gult smittenivå på skolene. Foto: Annika Byrde

Omstridt

Regjeringen har i disse dager et forslag ute på høring. I forslaget åpner de for mer undervisning over skjerm for å hindre smittespredning også når smitten på skolen ikke er på rødt nivå. Folkehelseinstituttet har reagert kraftig på utspillet.

FHI mener utvidet bruk av hjemmeskole er direkte skadelig for tiltakene som allerede er innført, skriver NRK. Arbeiderpartiet ønsker å stoppe forslaget.

Ordfører Sand sier beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen.

– Vedtaket er begrunnet i det totale smittetrykket. Slik jeg har forstått det, har vi anledning til å gjøre dette selv om skolene er på gult nivå, sier Sand.

– Har det kommet innspill fra lærere som frykter å havne i karantene før julefeiringen?

– Vi har fått innspill fra lærerne og fagforeningene som mener det kan være hensiktsmessig, men det er kommuneoverlegen som har det siste ordet. Vi har ikke lov til å gjøre dette for å forebygge smitte, sier ordføreren.

Det er ikke et problem med at lærere er syke eller i karantene i kommunen.

– Vi kommer til å få store kostnader i morgen hvis barnas tilbud blir dårlig i dag, sier Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Barneombud bekymret

– Hjemmeskole forsterker forskjellene mellom elever. Derfor er vi nødt til å være svært varsomme med å gjøre inngrep utover det som er helt avgjørende for å unngå smitte, sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenposten.

Hun er bekymret for de svakeste elevene. Hun refererer til en dansk undersøkelse der den svakeste femtedelen av elevene har en «meget negativ opplevelse» av hjemmeskolen, og at forskjellene mellom elevene som skyldes sosial bakgrunn forsterkes.

Hun er i tillegg til læringsutbytte også bekymret for barnas psykiske helse.

– Barna fratas en viktig arena hvor de kan møtes når skolen stenges. Det er veldig viktig for barn. Vi ser at andelen ungdom som er ensomme, har økt. Kors på halsen, Røde Kors’ hjelpetelefon for barn, har 40 prosent høyere trafikk enn i fjor. Vi kommer til å få store kostnader i morgen hvis barnas tilbud blir dårlig i dag, sier Barneombudet.

Fylkesmannen

Avgjørelsen til Kongsberg kommune var ny informasjon for utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Viken da Aftenposten tok kontakt. Hun ønsker ikke å kommentere Kongsbergs valg spesifikt.

– Hovedregelen er at elevene skal være på skolen ved gult nivå, sier Hovde Parr.

Fylkesmannens kommer nå til å ta kontakt med Kongsberg kommune om saken. Parr sier at det er for tidlig for henne å vurdere lovligheten i avgjørelsen til kommunen.

På generelt grunnlag sier hun at:

– Skolestenging skal ikke brukes som et forebyggende smitteverntiltak.

Ordfører: Står om liv og helse

Torsdag stengte også Sarpsborg alle skolene sine etter at det var meldt om 20 nye smittetilfeller det siste døgnet. Fredag var ytterligere 21 meldt smittet, ifølge Sarpsborg kommune. Alle skoler i kommunen har hjemmeundervisning fra fredag.

Formelt har de rødt nivå på de videregående skolene, mens barne- og ungdomsskolen er på gult nivå, ifølge kommuneoverlegen i Sarpsborg.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap). Foto: Vidar Ruud

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) sier han forstår kritikken fra FHI, men kaller skolestengingen en siste utvei.

– Jeg mener vi er over på rødt nivå. Smittetallene er så alvorlige at vi kommer til å miste oversikten over smitteveiene hvis ikke vi får kontroll, sier Martinsen-Evje.

Ordføreren forteller at kommunen siden november har prøvd mange tiltak som ikke har hatt tilstrekkelig virkning. Han understreker at kommunen tilbyr ekstra hjelp til de sårbare barna.

– Men vil tiltakene fortsette i januar?

– Jeg kan ikke utelukke noe, vi må få kontroll over dette. Folk går med symptomer uten å teste seg, og det står om liv og helse, sier ordføreren.