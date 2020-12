Dette vet vi om koronavaksineringen

Nå er det trolig bare en uke eller to til den første koronavaksinen blir satt i Norge.

Vaksinen fra Pfizer og Biontech er allerede godkjent for bruk i USA. I løpet av romjulen blir trolig de første dosene satt her i landet. Foto: Mike Morones / The Free Lance-Star via AP / NTB scanpix

NTB

6 minutter siden

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet onsdag at vaksineringen trolig kan starte i romjulen eller nyttårshelgen. Det skjer etter at vaksinen fra Pfizer og Biontech er godkjent i EU, noe som trolig skjer mandag 21. desember.

* Regjeringen har bestemt at vaksinen blir gratis.

* Det er frivillig å ta den.

* Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen for å be om å bli vaksinert.

De som skal bli vaksinert, vil bli tatt kontakt med, understreket helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i begynnelsen av desember.

Eldre først

Et viktig spørsmål å få avklart er hvem som skal stå først i køen. Det vil sannsynligvis være begrenset antall vaksinedoser i de første leveransene.

Gruppene som er prioritert, er eldre – i første omgang vil det i stor grad gjelde beboere på sykehjem – risikogrupper og helsepersonell.

En ekspertgruppe fra Folkehelseinstituttet har spesifisert nærmere hvordan prioriteringslisten bør se ut. Risikogruppen omfatter:

Beboere i sykehjem

Personer over 65 år

Personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som kan gi økt risiko for alvorlig forløp og død hvis de blir smittet.

Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis smittepresset øker. Det kan vurderes om noen grupper helsepersonell bør få vaksinen tidligere.

Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.

Sannsynligvis vil ikke gravide anbefales vaksinasjon fordi vaksinen ikke er testet på denne gruppen.

Ikke levende virus

Mange lurer på hva slags bivirkninger man kan få, eller om det er risiko forbundet med å ta vaksinen. Folkehelseinstituttet forklarer:

– Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så man får ikke covid-19 av å ta dem.

– Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene, heter det i Folkehelseinstituttets oppsummering.

To doser

Utstyr til vaksinasjon er bestilt og er allerede på vei ut. Det er for eksempel sprøyter, sprøytespisser, desinfeksjonsservietter, plastdunker for avfall og mye annet.

Innen fredag denne uken skal alle norske kommuner ha planene klare for hvordan vaksinering kan gjennomføres. Det kreves to doser per person for at vaksinen er effektiv.

Pfizer-vaksinen må lagres i 70 minusgrader, og det medfører logistikkutfordringer. Vaksinen vil bli fraktet i egne fryserbokser til flere regionale mottakssteder der den så vil bli distribuert videre.

Når kommunene mottar vaksinen, skal den oppbevares ved 2–8 grader. Den vil ha få dagers holdbarhet etter opptining, noe som betyr at detaljerte planer for vaksinasjon må være på plass slik at alle vaksiner kan bli satt i det korte tidsvinduet der vaksinen er holdbar.