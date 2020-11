Dette er rådene for årets julefeiring

Kan jeg reise hjem til jul? Kan vi invitere besteforeldre? Hvor mange kan feire sammen? Her er helsemyndighetenes råd.

Gløgg-skilt er et årsvisst tegn på at det nærmer seg jul. Vinterbodene er satt opp på Karl Johan, men det er mange som lurer på hvordan årets jul blir. Foto: Ketil Blom Haugstulen

7 minutter siden

Det nærmer seg desember, og mange lurer på hvordan årets julefeiring blir, midt i koronapandemien. Statsminister Erna Solberg har alt sagt at folk alt nå bør begynne å legge en plan B for julen.

Regjeringen fraråder «unødvendige» reiser innenlands.

Hva er nødvendig?

Å reise hjem til jul kan imidlertid være en nødvendig reise, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Lørdag kom de med nye smittevernråd for innenlandsreiser.

Men hva som er en nødvendig reise, er opp til hver enkelt å vurdere. Overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet gir likevel noen eksempler på hva det kan være:

– Vi forstår at for eksempel studenter som bor alene, kan trenge å reise hjem til jul, og at kjærester som ikke har sett hverandre på lang tid, vil være sammen, sier hun til Aftenposten.

Arnesen anbefaler å kjøre selv i stedet for å ta tog eller fly hvis det er mulig, for da er det mindre risiko for smitte.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad håper at det blir mulig å invitere gjester som vanlig på julaften. Det avhenger av situasjonen. Foto: Tor Stenersen

Les også Slik er det på karantenehotellet. Bli med inn for å se hvordan de ufrivillige gjestene har det.

Håper på mest mulig normal jul

Det er fortsatt seks uker til jul, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad håper smittetallene vil falle slik at vi kan feire en mest mulig normal jul i Norge også i år.

– Men med dagens smittesituasjon vil vi fraråde større selskaper og ansamlinger med mange slektninger og venner, skriver han i en e-post.

– Kan en familie ha maks 5 gjester på julaften?

– Det nasjonale rådet pr. i dag er å ha færrest mulig sosiale kontakter, men vi håper det blir mulig å invitere gjester på julaften som vanlig.

– Hva er det viktigste å tenke på på julaften i år?

– De vanlige tingene er viktigst. Ikke vær sammen med andre hvis du er syk, hold avstand til dem du ikke bor sammen med, og test deg ved symptomer.

Trude Arnesen i FHI minner om at jo flere kontakter som samles tett, jo raskere sprer viruset seg. Derfor bør man tenke seg om før man overnatter.

Les også Hei hå, blir det jul igjen?

Dette er rådene om du reiser fra et område med høy smitte

Noen steder i landet er det mye smitte nå, andre steder er det knapt noe. Reiser man hjem til jul fra et sted med mye smitte, for eksempel Oslo, må man være ekstra varsom.

I 10 dager fra ankomst bør man ifølge FHI:

Redusere antall kontakter.

Holde to meters avstand til personer i risikogruppen.

Være særlig nøye med hånd- og hostehygiene.

Følge med på egen helse og ha særlig lav terskel for å teste seg.

Men hva hvis man ikke reiser fra et sted med høy smitte?

– Uansett bør man holde avstand. Det vanlige rådet i dag for alle er: Hold minst én meter avstand til andre enn dine nærmeste, sier Trude Arnesen i FHI.

Les også Her svarer Espen Nakstad på lesernes spørsmål

Unngå velkomstklemmen

Eldre besteforeldre og andre i risikogruppen kan inviteres til juleselskapet, men også her gjelder det å holde minst en meter avstand (og unngå velkomstklemmen). Eller to meter hvis du reiser fra et område med høy smitte.

– Det er risikogruppene og de eldste vi er mest redd for at skal bli smittet, sier Arnesen.

Har man nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør man holde seg unna julefeiringen.

– Hvis du har sår hals, hoste eller feber, bør du teste deg for koronaviruset og vente med å delta på sammenkomster utenfor hjemmet til du er frisk, sier Espen Rostrup Nakstad.