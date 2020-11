Bolighus overtent i Nordreisa

Et bolighus på Ravelseidet i Nordreisa kommune i Nord-Troms ble totalskadd i en brann natt til tirsdag.

NTB

7 minutter siden

Nødetatene fikk melding om boligbrannen klokken 3.57.

Huset ligger rundt 15 kilometer nordvest for kommunesenteret Storslett, så brannmannskapene var ikke framme før etter en halvtimes tid.

– Huset er overtent og vil brenne ned, men det er ingen biler utenfor, forteller operasjonsleder Jørgen Ahlquist i Troms politidistrikt til NTB ved 4.30-tiden.

Like før klokken 6 tirsdag morgen opplyser Ahlquist at de har kommet i kontakt med familemedlemmer til de to som bodde i huset.

– De opplyste at de har flyttet til Østlandet. Vi tror ikke at noen andre har flyttet inn og antar derfor at huset er tomt, men det er ikke endelig bekreftet, sier operasjonslederen.

En politipatrulje på vei til brannstedet kjørte av veien ved Skibotn, men de to politifolkene i bilen kom fra det hele uten skader.

– De fikk hjelp av en ambulanse på stedet, forteller Ahlquist.