– Jeg har jobbet i NSB i 20 år. Som en del av jobben har jeg alltid hatt tilgang til store pengesummer, men aldri tatt en eneste krone. Så beskylder de meg for å stjele en lommebok jeg aldri har sett, det var helt forferdelig, sier Irma Veivåg Håkonsen (80) til Fædrelandsvennen.

4. juli 2017 var Irma på en spillekiosk i Markens da to politibetjenter pågrep henne. Irma fikk forklart at politiet hadde en video som viste at hun hadde stjålet en lommebok på den samme kiosken dagen før.