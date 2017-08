Andelen lærere i grunnskolen med kun videregående skole har økt fra 6,8 til 8,1 prosent i perioden 2013–2016.

Samtidig er det en økning i andelen som underviser i grunnskolen og ikke har godkjent utdanning. Den gikk opp fra 3,24 prosent i 2013/2014 til 4,44 prosent i 2016/2017.

I en undersøkelse blant skoleledere i Utdanningsforbundet kommer det i tillegg frem at:

1 av 3 skoler sliter med å rekruttere lærere.

Halvparten har en eller flere midlertidig ansatte i lærerstillinger uten godkjent utdanning. 44 prosent svarer «ja, noen få», 5 prosent «ja, flere».

Fakta: Om undersøkelsen Respons Analyse gjennomførte i perioden 8. mai-8. juni en undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere i grunnskole og videregående skole. Undersøkelsen ble sendt ut til et representativt utvalg på 2500 skoleledere. 878 skoleledere svarte. Disse representerer 762 skoler fordi det i noen tilfeller var flere enn én leder ved hver skole som svarte. Funnene viser at: 66 prosent er helt eller delvis enige i at det er lett å rekruttere godkjente lærere. 33 prosent er helt eller delvis uenige i påstanden.

I kommuner med mer enn 50.000 innbyggere svarer 82 prosent at de er enige, mens det i kommuner med færre enn 10.000 innbyggere er 54 prosent som svarer det samme.

Skolelederne peker på mer tid til kjerneoppgavene (undervisning/oppfølging av elevene) som det viktigste tiltaket for å rekruttere og beholde lærere, deretter følger høyere lønn og færre elever pr. lærer (økt lærertetthet).

Når det gjelder midlertidig ansatte uten godkjent lærerutdanning, ble følgende spørsmål stilt: «Er det midlertidig ansatte i lærerstillinger som ikke er kvalifiserte, i den forstand at de mangler godkjent lærerutdanning på skolen der du jobber?» Det er presisert at man ikke spør om lærere med godkjent lærerutdanning som mangler studiepoeng i basisfagene etter de nye forskriftene som trer i kraft i 2025.

5 prosent svarer «ja, flere», mens 44 prosent svarer «ja, noen få» på dette spørsmålet.

15 prosent av skolelederne svarer «nei, aldri» på dette spørsmålet, mens ca. hver tredje skoleleder sier «nei, ikke for tiden, men det skjer». Kilde: Respons Analyse, undersøkelse blant skoleledere organisert i Utdanningsforbundet.

Krever lovfesting av retten til en kvalifisert lærer

– På den ene siden er det ikke overraskende at det er stor bruk av ukvalifiserte i skolen, men det er deprimerende at utviklingen går i feil retning. Vi vet jo at det er sammenheng mellom kvalifiserte lærere og elevenes læring, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

At politikerne gjør det vanskeligere å komme inn på lærerutdanningen, forlenger den med et år og innfører strengere kompetansekrav, også for lærere med «gammel» allmennlærerutdanning, gjør det uforståelig at man samtidig «slipper helt ukvalifiserte inn bakdøren», mener Handal.

– Viljen til å skjerpe loven og de formelle kravene er stor både når det gjelder å komme inn på lærerutdanningen og å undervise i noen fag i skolen. Da virker det ganske hult at politikerne ikke evner også å bestemme seg for at innen den og den datoen skal alle elever faktisk ha undervisning av en kvalifisert lærer.

Handal tror en slik lovfesting vil sette nødvendig press på kommunene og gi fart på både lærerstatusbygging og rekrutteringstiltak.

«Vi har fått et stemningsskifte til det negative»

Ap-nestleder Trond Giske svarer hverken «ja» eller «nei» på spørsmål om han vil lovfeste elevers rett til å bli undervist av en kvalifisert lærer. Han sier det er ett av forslagene Ap «vil ha til vurdering».

– Men dette handler ikke bare om at man skal ha rett til å få undervisning av en lærer med relevant utdanning, det handler jo også om å få undervisning i det hele tatt.

– På mange skoler opplever elever at timer faller bort hvis en lærer er syk eller borte. Kjernen i det hele er at vi er i ferd med å få en lærermangel.

Giske lover at Ap vil gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte i pedagogiske stillinger. På spørsmål om en Ap-ledet regjering vil «påskilte» de gamle allmennlærerne ved et eventuelt regjeringsskifte i høst, svarer han slik:

– Jeg tror det vi kan gjøre rent umiddelbart, er å få en vurdering av hvordan mange års praksis kan telle. Vi er for mer etter- og videreutdanning og vi er for kompetansekrav med lang overgangsperiode, men vi må håndtere dette på en klok måte.

Fakta: De nye kompetansekravene Stortinget besluttet i juni 2015 å øke kravene til faglig fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk.

Lærere på barneskolen må ha 30 studiepoeng for å undervise i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha 60 studiepoeng.

Kravene ble innført fra 1. august 2015. Kommunene fikk ti år på seg til å sørge for at alle lærerne oppfyller kravene.

Etter omfattende protester fra lærerorganisasjonene ble det omkamp om forslaget på Stortinget etter jul i 2016.

Rett før påske samme år fikk Venstre regjeringen med på å modifisere forslaget noe ved å gi lærere en rett til å undervise i fagene i ti år til før de må skaffe seg nødvendig kompetanse.

Lærere som er utdannet før 1. januar 2014, eller som senere har fullført allmennlærerutdanning, fikk da dispensasjon fra kravet frem til 1. august 2025.

Forslaget ble vedtatt med støtte fra Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet. Mindretallet på Stortinget mener det nye forslaget ikke løser utfordringene ved det opprinnelige forslaget.

Ifølge tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) fra 2015/2016 er det 33.255 av lærerne som underviser i disse fagene, som ikke oppfyller de nye kompetansekravene.

Dette gjelder 48 prosent av engelsklærerne, 38 prosent av matematikklærerne og 26 prosent av norsklærerne, ifølge GSI-tallene. Kilde: NTB/Utdanningsdirektoratet.

– Villig til å diskutere forslaget

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til at tallene også gikk i feil retning under de rødgrønne, før det ble en bedring. Han liker imidlertid ikke at andelen ufaglærte øker under egen ledelse.

– Jeg er ikke fornøyd med at det blir flere som mangler lærerutdanning. Det er et problem allerede nå, og vi må ha tiltak for å sørge for at det ikke fortsetter å utvikle seg sånn.

– Vil du lovfeste elevers rett til en kvalifisert lærer?

– Jeg er villig til å diskutere forslaget nærmere med Utdanningsforbundet, men tror ikke det i seg selv vil løse problemet. Det er ikke lovfestingen, men virkemidlene som er avgjørende.

Statsråden har særlig tro på tre tiltak:

Rekruttere flere lærere, blant annet gjennom avskriving av studielån

Bedre stipendordninger for å gi de som ikke er utdannet lærer, men jobber i skolen, mulighet til å ta lærerutdanning

Gode, forutsigbare planer fra kommunene for å dekke vikarbehovet ved videreutdanning

I undersøkelsen listes mer tid til kjerneoppgaver, høyere lønn og færre elever pr. lærer opp som tiltak skolelederne har mest tro på. Å få slettet studielån, havner langt ned på listen.

– Det er ikke så rart at skoleledere som er ferdig med utdannelsen sin for lenge siden, svarer det. Mer tid til kjerneoppgavene er også et ansvar for skolelederne.

– Når du ser utviklingen, har du vurdert å gå tilbake på at de nye kompetansekravene også skal gjelde de som er utdannet før 2014?

– Nei, vi har en konsekvent linje her. Gullstandarden i norsk skole er at elevene skal ha en kvalifisert lærer med fordypning. Det er grunnen til at jeg er bekymret og vil ha tiltak mot ikke-kvalifiserte i skolen. Det er grunnen til at jeg vil ha krav om fordypning, ikke bare for nyutdannede.

– Men det er vel bedre å ha en erfaren allmennlærer enn en med bare videregående?

– Jo, men det er en kunstig problemstilling. Dette kan skape et litt større vikarbehov i en periode, men de aller fleste steder er det fullt mulig å løse dette med kvalifiserte lærere.