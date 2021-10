Toppforskere står klare. Men plutselig mangler en halv milliard kroner: – Ekstremt demotiverende

– For forskere blir dette som at man vinner i lotto, og så ringer Norsk Tipping og sier at gevinsten trekkes tilbake, sier Dag O. Hessen.

Dag O. Hessen er professor ved Institutt for biologi ved Universitetet i Oslo.

Flere titalls norske forskere er klare til å starte opp verdensledende forskningsmiljøer. Men pengene hele forskningsnorge forventet, en halv milliard kroner, kom ikke.

– Det er ekstremt demotiverende, sier biologiprofessor Dag O. Hessen.