Ukrainas ambassadør til Norge går av. – Handler om naturlig rotasjon, sier UD.

Ukrainas ambassadør til Norge går av.

Ukrainas ambassadør til Norge Vjatsjeslav Jatsiuk sies opp av landets president Volodymyr Zelenskyj.

Vjatsjeslav Jatsiuk, Ukrainas ambassadør til Norge, er blitt avskjediget fra stillingen. Dette handler om naturlig rotasjon, uttaler UD.

9. juli 2022 18:28 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det melder president Zelenskyjs offisielle nettsted lørdag ettermiddag.

Jatsiuk trer dermed av fra stillingen som ekstraordinær og fullmektig ambassadør for Ukraina til kongeriket Norge.

Også ambassadørene til Tyskland, Ungarn, Tsjekkia og India avskjediges fra sine stillinger. Det kommer frem i flere dekreter lagt ut på presidentembetets nettsider.

UD: – Naturlig rotasjon

– Vi var kjent med dette. Dette handler om naturlig rotasjon. Ambassadøren har vært snart seks år i Oslo, lenger enn det som er vanlig tjenestetid. Vi vil takke ham for et godt samarbeid i en svært krevende tid for Ukraina, skriver Ane Haavardsdatter Lunde, fungerende kommunikasjonssjef i UD, i en e-post til Aftenposten.

Til NRK sier Jatsiuk at avgjørelsen er ren rutine:

– Dette er bare en rutinemessig rotasjon av ambassadører. Det inngår ingen politikk i dette, sier han.

I Ukraina utnevnes ambassadører normalt for fire år. Jatsiuk sier til statskanalen at han føler seg privilegert som har fått sitte i seks år. Han vil fortsatte som ambassadør i Norge noen måneder for å fullføre utestående oppgaver.

– Så skal jeg tilbake til hjemlandet mitt.

– Jeg er stolt

Jatsiuk gir også uttrykk for at han er stolt over det han har fått til i ambassadørstolen:

– Jeg er faktisk veldig stolt over at det bilaterale forholdet mellom Ukraina og Norge er blitt styrket de siste seks årene. Jeg er stolt over at jeg kanskje har vært med å bidra til de gode resultatene.

Jatsiuk var først ordknapp overfor NRK, noe som kan ha bidratt til å skape spekulasjoner rundt avskjedigelsen.

– Jeg har ikke lov til å kommentere dette. Det er en avgjørelse gjort av presidenten, sa han.

Aftenposten har forsøkt å kontakte Ukrainas ambassade i Norge, uten å få svar.

Det var VG som omtalte saken først.