Slik fikk Bråthen skyte og drepe i 37 minutter i Kongsberg før politiet pågrep ham

Politiet så Espen Andersen Bråthen etter få minutter. Men det tok nesten en halvtime før han ble pågrepet. Nå skal de for første gang forklare seg offentlig om hva som skjedde i Kongsberg.

Store politistyrker ble satt inn for å pågripe Espen Andersen Bråthen 13. oktober i fjor. Han drepte fem personer i Kongsberg.

Klokken er ti minutter over seks. Espen Andersen Bråthen står i Peckels gate i Kongsberg. Han tar opp en pil og spenner buen bakover. Skyter etter en kvinne som tilfeldigvis er der. Forsøker å drepe henne.

Da pilen bommer på kvinnen, tar han opp en til og skyter. Ny bom. Bråthens angrep har startet. Det ender i et drapsraid og en bekmørk høstkveld for Norge.

37 fryktelige minutter

I 37 minutter denne kvelden, 13. oktober i fjor, fikk 38 år gamle Bråthen gå fritt rundt i Kongsberg.

På den tiden drepte han fem personer med kniv, forsøkte å drepe elleve andre og kom med en rekke grove trusler, mener statsadvokaten.

Dette til tross for at store styrker ble satt inn for å finne Bråthen.

Onsdag starter rettssaken mot Bråthen i Buskerud tingrett i Hokksund. Statsadvokaten mener Bråthen var utilregnelig denne kvelden, på grunn av det som heter sterkt avvikende sinnstilstand.

Dermed vil drapsmannen, hvis han blir dømt, etter alle solemerker bli overført til tvungen behandling i helsevesenet istedenfor fengsel.

Espen Andersen Bråthen er tiltalt for drap og drapsforsøk. Onsdag starter rettssaken i Buskerud tingrett.

10 minutter ved butikken

Tiltalen gir ny innsikt i hva som skjedde og hvordan Bråthen fikk tid til å gå rundt i byen uten å bli stanset.

Minuttet etter at han hadde fyrt av sine første to piler, går Bråthen inn et garasjeanlegg rett ved. Han skyter en pil mot en kvinne. Bommer igjen.

Bare noen sekunder senere tar han seg videre inn i matvarebutikken i bygget over garasjeanlegget. Omtrent samtidig får politiet den første meldingen om det som er i ferd med å skje.

Det gir ordre om bevæpning og politiet sender fire patruljer.

I rundt ti minutter er Bråthen inne i Extra-butikken i Myntgata, eller rett utenfor. Han skyter mot syv personer inne i butikken og to personer på utsiden.

Få minutter senere ser de første politifolkene som er kommet utenfor butikken Bråthen for første gang. De roper til ham. Bråthen svarer med å skyte piler mot politiet. Politiet klarer ikke å skyte tilbake.

Da den andre politipatruljen kommer med skjold og verneutstyr, rømmer Bråthen gjennom en annen utgang og går fra butikken.

Første drap etter 15 minutter

Først 18.22, rundt fire minutter etter at politiet har sett Bråthen første gang, går han ut av butikken og videre. Politiet mister ham av syne. Og det blir skjebnesvangert.

For 38-åringen er på ingen måte ferdig med sitt angrep. Han har fortsatt ikke drept noen.

I de tre minuttene som følger, går han i Peckels gate, noen få meter fra matbutikken og truer flere personer og skyter piler etter dem. Så forsøker han å ta seg inn i en leilighet gjennom et vindu. Med kniv i hånden.

Hyttegata i Kongsberg der alle de fem ofrene til Bråthen ble drept 13. oktober i fjor.

Det er 15 minutter siden han skjøt sin første pil. Syv minutter siden politiet så ham første gang. Han er fortsatt på frifot.

Og det er først nå, klokken fem på halv syv, han begynner å drepe. Pil og bue er byttet ut med kniv.

Han dreper først Gun Marith Madsen med flere knivstikk. Først ti minutter senere tar han seg inn i atlieet til Hanne Merethe Engelund og dreper henne på svært brutalt vis.

Ti over halv syv dreper han Andréa Mayer. Fem minutter senere tar han livene til Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge i inngangspartiet til huset de var i.

Et minutt senere blir Bråthen oppdaget av politiet. I et portrom ved Hyttegata kaster han en kniv mot de tre politibetjentene som beordrer ham til å komme frem og overgi seg.

Politiet fyrer av et varselskudd og pågriper Bråthen. Kort tid etter at han blir satt i baksetet i politibilen og kjøres til politihuset i Drammen, begynner han å forklare seg om det han har gjort.

– Skulle ønske vi hadde klart å stoppe ham tidligere

Statsadvokat Andreas Christiansen er aktor i saken. Han sier det ikke er naturlig at han svarer på spørsmål om politiets aksjon og tidsbruk.

Fredrik Neumann, Bråthens forsvarer, ønsker ikke å kommentere denne artikkelen.

Bråthen har tidligere, i et fengslingsmøte, erkjent straffskyld. Men forsvareren vil ikke kommentere hvordan Bråthen stiller seg til tiltalen.

Det er en rekke ubesvarte spørsmål om politiets aksjon denne kvelden i Kongsberg. Politiet rykket ut med store styrker på bakken og i luften.

– Alle vi som var involvert den dagen skulle ønske vi hadde klart å stoppe gjerningsmannen tidligere, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt.

Til tross for dette tok det godt over en halvtime fra politiet fikk første melding om Bråthens drapsforsøk inne på matbutikken, til han ble pågrepet.

Av hensyn til både hovedforhandlingen og evalueringsarbeidet vil han ikke komme med ytterligere detaljer rundt dette.

Hyttegata i Kongsberg der Bråthen drepte fem personer.

Politiet skal forklare seg

Allerede denne uken skal politiet forklare seg i retten. Både han som ledet politiets innsats, de som var på stedet og de som pågrep ham skal få spørsmål fra både aktor, forsvarer og bistandsadvokater.

Christiansen vil ikke si hvilke spørsmål han kommer til å stille politiet. Han vil heller ikke kommentere hvor mye han vil vektlegge tidslinjen i politiets aksjon i retten.

– De vitner vi har ført opp på vår bevisoppgave skal først og fremst belyse de temaene som er av interesse for retten, sier Christiansen.

Astrid Røkeberg er koordinerende bistandsadvokat for de etterlatte og pårørende. Hun sier til Aftenposten at de etterlatte ikke ønsker å uttale seg om saken underveis i hovedforhandlingen.

– Saken er en stor belastning. Hå handler det om å komme gjennom rettssaken på en mest mulig verdig måte, sier hun.