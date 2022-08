To personer drept etter knivstikking på Otta i Innlandet

– Jeg kan ikke gå inn på alder, eller om han er en kjenning fra politiet før av, sier Kristian Bjaanes, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Det var også politi utenfor Nord-Gudbrandsdal medisinske senter på Otta, melder GD.

39 minutter siden

Saken oppdateres.

Klokken 18.38 meldte Innlandet politidistrikt på Twitter at de hadde fått melding om knivstikking. Da hadde de allerede pågrepet en person de mener står bak knivstikkingen, og funnet to alvorlige skadede personer.

50 minutter senere, klokken 19.26, meldte samme politidistrikt at de to knivstukne er døde.

– Det bekreftes at to personer er drept i et boligkompleks på Otta, skrev de på Twitter.

De opplyste videre at gjerningsmannen selv ringte nødetatene om forholdet:

– Han ble pågrepet udramatisk i nærheten. Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet gå i detalj om selve hendelsen.

Otta ligger en 109 kilometers kjøretur fra Lillehammer.

Kan ikke si om han er en kjenning

Til Aftenposten forteller Kristian Bjaanes, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, at de har kontroll på åstedet, og han de mener er gjerningsmann.

Bjaanes forklarer at de er helt i starten av etterforskningen, og sier at de kommer tilbake til dette senere.

Politiet opplyser at det blir gjennomført taktisk og teknisk etterforskning utover kvelden.

Kriseteam opprettes

Et kriseteam i Sel kommune er også iverksatt, melder politiet.

Til VG sier kommunedirektør i Sel kommune at kriseteam er på saken.

– Dette er en politisak, sier hun til avisen.