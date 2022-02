Støre: – For mitt liv har tiltakene vært uproblematisk i det daglige

Jonas Gahr Støres (Ap) hjerte har blødd for spesielt én gruppe. Men for ham selv har strenge tiltak gått helt fint.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviklet de resterende koronareglene lørdag.

12. feb. 2022 13:53 Sist oppdatert 10 minutter siden

– For å være helt ærlig: Det sureste for meg er å stå på en pressekonferanse og si at jeg skal bestemme innskrenkninger i folks liv, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Så var det gjenåpning igjen. De siste tiltakene mot koronapandemien er fjernet. Men Støre vil ikke at vi slipper jubelen løs likevel. Tenk selv og vis sunn fornuft, er mantraet nå.

Det er to måneder siden store deler av Norge ble stengt som følge av omikronvarianten. Vi har hatt svært inngripende tiltak mot et virus som viser seg ikke å gi alvorlig sykdom.

– Du står fritt til å følge anbefalingen

– Har du hatt omikron, Støre?

– Nei.

– Er du redd for å få det?

– Jeg regner med at det kommer til alle, så jeg krysser fingrene for at det kommer mildt, og ikke hardt.

– Hvor lenge skal dere anbefale oss om å isolere oss fordi vi har korona?

– Ikke lenge. Vi har ikke satt en dato. En anbefaling betyr at det er opp til deg.

– Hvorfor har dere slike anbefalinger om korona, men ikke influensa?

– Det har vært anbefalinger før når influensa har kommet i store bølger.

– Hjertet mitt har blødd

Men helt kvitt korona blir de ikke med det første. På pressekonferansen lørdag ble det snakket om ettervirkningene av korona.

– Selv om vi avvikler tiltak, er det en god del som sliter, sier Støre.

Spesielt én gruppe vekker sympati hos Støre: Det vanskeligste har nemlig vært å begrense barn og unges frihet.

– Hjertet mitt har blødd for dem som begynte på videregående eller studier høsten 2019. Dem har jeg hatt med meg i hodet mitt. De fikk bare noen måneder med normal studietid før mars 2020. De fikk en annen studietid enn de gledet seg til.

– Vi har også barn som har måttet være hjemme i hjem hvor de ikke har det bra, legger han til.

– Og så har vi alle som har hatt korona, vært påvirket av det og fått sår av det. De er jeg opptatt av at vi nå følger med på og er til stede for, sier Støre.

– I andre land er det dype konflikter

Aftenposten spør statsministeren om hvilke personlige lærdommer han tar med seg fra drøyt to måneder med intens pandemihåndtering.

Svaret: At korona er håndterbart. Støre mener at regjeringen har gjort jobben bra selv om de har måttet jobbe med restriksjoner. Og at folk stiller opp, følger råd og stoler på dem.

Statsministeren mener koronapandemien også er en interessant fortelling om det nordiske samfunnet. Han kaller det en styrke.

– Samtidig som vi åpner opp, kan vi følge med på andre land vi liker å sammenligne oss med. Der er det store protester, uro og dype konflikter som følge av korona.

– Andre land synes vi går langt

Regjeringskollega og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommer rett fra et internasjonalt EU-møte med helseministere fra resten av Europa.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er glad for tillit mellom folk og myndigheter i Norge.

– De synes vi går langt med å åpne. For dem er situasjonen mer krevende. Færre er vaksinert og konfliktnivået er høyere. Jeg blir ydmyk og takknemlig når jeg reflekterer over tilliten mellom befolkning og myndigheter i Norge.

– Hva sier europeiske kolleger til deg?

– De tenker på egne utfordringer. De synes vi gjør det vanskelig for dem når vi avvikler alle tiltak.