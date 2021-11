Direkte: Følg regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen

Regjeringens løsning på økt smitte: Koronapass. I tillegg skal alle over 18 år få tredje vaksinedose.

Statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen fredag.

12. nov. 2021 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol møtte pressen fredag ettermiddag.

– Det blir ikke nedstengning og strenge nasjonale tiltak, sier Støre.

Her er tiltakene:

Kommuner kan bruke koronapass på utesteder og lignende.

Regler for testing strammes inn.

Jevnlig testing av uvaksinert helsepersonell. De må også bruke munnbind.

I tillegg vurderes det om koronapass skal brukes nasjonalt, som i Danmark

Alle over 18 år kan få tredje dose til neste år.

– Koronapass gjør det mulig for kommuner med lokale tiltak, å åpne samfunnet på enkelte områder, sier Kjerkol.

Hvordan skal koronapass brukes nå?

I Tromsø er det mye smitte. Der er det krav om bordservering og andre tiltak på barer og restauranter. Nå kan de åpne som normalt, men kreve grønt koronapass av gjestene.

Dette vil Tromsø nå innføre. Senest innen tirsdag, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til VG.

Støre sier et koronapass kan gjøre at julebordsesong og konserter kan gå som normalt og at dette vil være viktig for arbeidsplasser.

De vurderer også en mer omfattende bruk av koronapass, men regjeringen vil komme tilbake til dette senere.

– Mange er redde

Det er kommunene som må innføre tiltak når de har mye smitte og overbelastet helsetjeneste.

– Regjeringen følger situasjonen fra dag til dag, sier Støre.

– Mange er redde for nedstengninger, det skjønner jeg veldig godt, sier Støre.

Tredje dose skal tilbys alle

Alle over 18 skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt oppfriskningsdose, opplyser Støre også. Dette skal tilbys alle neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose.

Kommunene er allerede i gang med å gi oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer over 65 år.

– Oppfriskningsdose for voksne vil kunne bidra til bedre beskyttelse mot sykdom og til at færre smitter videre. Men vi trenger mer kunnskap om dette. Derfor har vi bedt FHI om å gjøre løpende vurderinger av nytte og risiko ved oppfriskningsdose for voksne, sier ngvild Kjerkol.

I FHIs fortløpende vurderinger inngår både smittesituasjonen, sykdomsbyrde og ny kunnskap. FHI vil komme med veiledning om når oppfriskningsdoser til dem mellom 18 og 64 år kan tilbys, og om det vil være behov for justeringer i anbefalingene.

Pressekonferansen kommer etter en uke preget av svært høye koronasmittetall.

Nye regler for testing

Frem til nå har vaksinerte nærkontakter sluppet test og karantene. Nå innføres det nye regler fra 16. november:

Om du er uvaksinert og bor med en en smittet : I syv dager må du teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med vanlig test. Selv om du er symptomfri.

Om du er vaksinert og bor med en smittet : Test deg to ganger i løpet av en uke. Hold deg hjemme til du har fått svar på føste test.

Om du er uvaksinert helsepersonell : Test deg to ganger i uken. Bruk munnbind. (Gjelder fra 25. november.)

På skoler: Mer målrettet bruk av testing.

Kjerkol sier regjeringen også vil ha mer testing i skolene.

Vil ikke bruke tvang

Statsministeren blir spurt om det er vurdert å gi helsepersonell plikt til å vaksinere seg.

Han avviser dette:

– Jeg mener det har veldig stor verdi at det er basert på samtykke og frivillighet, sier Støre, og viser til at det er høy vaksinasjonsgrad blant helsepersonell,

– Innfører du tvang setter du mye på spill. Det finnes gode virkemidler ved å bruke informasjon. Det er et godt alternativ å kunne bruke testing. Vi har ikke fått noen klarer råd fra helsemyndighetene om bruk av tvang, sier han.

Ny smitterekord

Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge. På et døgn ble det registrert 2126 nye koronasmittede. Det skjer bare en og en halv måned etter gjenåpningen ble feiret over hele landet.

Fredag ble det for andre gang denne uken registrert over 2000 smittede.

Ikke bare smittetallene, men også antall dødsfall og innleggelser økte forrige uke. Det viser FHIs ukesrapport.

Av den går det frem at det ble lagt inn 135 nye pasienter i uke 44. Uken før var tallet 111. Det er særlig for personer over 65 år at antallet innleggelser nå øker.

Antallet i denne aldersgruppen tilsvarer nå det høyeste nivået våren 2021.

Det ble også registrert vesentlig flere dødsfall i forbindelse med korona i uke 44 enn i uken før. Totalt ble det registrert 28 koronarelaterte dødsfall forrige uke, mot 16 uken før. Det er samme nivå som i begynnelsen av 2021.

Det er spesielt innleggelsestallene som gjør helsemyndighetene bekymret og som gjør at en nå igjen ser på nye tiltak.

– Vi har en raskere økning i innleggelser enn vi hadde håpet på. En bratt økning som vi må snu, sa avdelingsdirektør Line Vold ved FHI torsdag.

I forkant av dagens pressekonferanse, var det torsdag ettermiddag møte mellom Helsedepartementet, helsemyndighetene og landets kommuner der ulike tiltak ble diskutert, skriver Dagbladet.