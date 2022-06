Passene ligger klare. Nå gjenstår ett siste hinder: En lang kø før å hente dem ut.

Velkommen til siste episode av det norske passdramaet.

Solveig Gorset gir passhenting på Grønland politistasjon i Oslo et tredje forsøk.

18 minutter siden

Solveig Gorset er en av mange som står i kø for å komme inn i politihuset på Grønland i Oslo en junimorgen. Hun er her for tredje gang for å hente pass som ligger klart.

– Det har ikke vært mulig å trekke kølapp. Jeg har ikke alltid hatt mulighet til å dra så tidlig, siden jeg bor på andre siden av byen, forteller hun.