Elever på videregående: – Kjipt med fortsatt rødt nivå

Mye sosialt går tapt, og det er vanskelig å konsentrere seg alene foran en skjerm. Videregående-elevene er preget av koronarestriksjonene.

Her har Jenny Aasebøe Sanchez-Sevendal tilbragt deler av videregående. Det må hun fortsatt gjøre etter nyttår.

27. des. 2021 20:56 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Jeg synes det er litt kjipt, fordi alle mine tre år er blitt preget av korona og hjemmeskole.

Jenny Aasebøe Sanchez-Sevendal tilhører det koronarammede 03-kullet. Hun går det siste året på Elvebakken videregående skole og fyller 18 år 29. desember. Sanchez-Sevendal og hennes likesinnede har gått glipp av mye sosialt i tiden på videregående.

– Mange synes det er vanskelig å konsentrere seg når man sitter alene foran en skjerm hele dagen, sier hun.

Tredjeklassingen støtter rødt nivå hvis det er med på å dempe smitten, men sier at mange er stresset med tanke på eksamen.

Ingen revy-øving på Nissen

– Å nei! Rødt nivå nå igjen! 17 år gamle Sofia Jacobsen Wheeler går andre året på Hartvig Nissens skole.

– Mange føler på at strikken er strukket veldig langt for det sosiale livet på skolen. Vi har vært utsatt for restriksjoner så mange ganger. Det er ikke til å legge skjul på at det er ganske kjipt. Samtidig skjønner jeg at man må ta hensyn, sier hun.

Sofia sier hun er litt bekymret for enkelte venner og bekjente som sliter psykisk.

– Jeg tror rødt nivå og hjemmeskole kan gjøre at de blir rammet hardere. For revygjengen på Nissen ble juleferien ikke fylt med intensiv øving til skolerevyen.

– Vi skulle øve hver dag hele juleferien og planla deretter. Isteden ble det juleferie uten planer. Alt er utsatt til påske. Det er veldig lenge til, men lurt med tanke på smittesituasjonen, sier hun.

Sofia Jacobsen Wheeler håper at de kan spille Nissen-revyen med publikum i salen etter påske.

– Revyen betyr fellesskap og hygge, men er jo ingenting uten publikum. Det er synd at det er så mye usikkerhet, sier hun.