Kongen innlagt på Rikshospitalet

Kong Harald (85) er innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber.

4. aug. 2022 15:56 Sist oppdatert nå nettopp

«Hans Majestet Kongen ble i dag innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber. Tilstanden er stabil.», skriver Slottet.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer til kongens helsetilstand.

Deltok i VM

Kongen deltok forrige uke i VM i seiling i Sveits, og endte blant topp ti sammen med mannskapet på båten «Sira».

85-åringen fikk i den forbindelse anerkjennelse for sine ferdigheter.

– Han gir virkelig de yngre seilerne tøff konkurranse. Det er morsomt å se, sa arrangementskomiteens leder Jean Olivier Kerr til NRK.

– Det slår meg at han har et sterkt konkurranseinstinkt. Han er ikke her bare for å hygge seg og ha det gøy.

Flere innleggelser

Kongen har hatt flere sykehusopphold de siste årene. I januar 2020 ble han innlagt på Rikshospitalet og sykmeldt to uker på grunn av svimmelhet. Også høsten 2020 var kong Harald innlagt på sykehus. Den gangen på grunn av tung pust. Han ble senere samme høst hjerteklaffoperert ved Rikshospitalet.

Den gangen fikk han operert inn en ny biologisk hjerteklaff. Kongen fikk satt inn en kunstig hjerteklaff for første gang i 2005. Slike hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og der er derfor ikke noe uvanlig i at de må byttes etter noe tid.

Det er på Rikshospitalet at kongen har egen lege, livlegen Bjørn Bendz.

22. mars i år meddelte Slottet at Hans Majestet Kongen hadde fått påvist korona. «Kongen har lettere symptomer, og vil være sykmeldt de neste dagene», het det. 1. april var han friskmeldt igjen.

I 2021 ble kongen operert for en skadet sene over høyre kne. Kongehuset opplyste den gang at operasjonen var vellykket, og at kongen var i fin form.

Neste punkt på kong Haralds offisielle kalender er statsråd på slottet den 12. august.