Ny pressekonferanse om korona: Dette kan bli de viktigste endringene

FHI kom mandag med gode nyheter. Onsdag klokken 12.15 kommer regjeringen med siste nytt om koronasituasjonen.

28. juli 2021 11:02 Sist oppdatert 6 minutter siden

Det er ventet at det kommer nyheter om neste trinn i gjenåpningen av Norge. Helseminister Bent Høie vil fortelle hva regjeringen har bestemt.

Regjeringen valgte 5. juli å vente med det fjerde og foreløpig siste trinnet i planen om gjenåpning.

Argumentene var at den mer smittsomme delta-varianten av viruset var på fremmarsj i Norge. Samtidig vurderte de andelen vaksinerte til å være for lav.

Denne uken kom FHI med gode nyheter i sin risikovurdering for de neste månedene.

Dette kan bli noen av endringene

Hvis regjeringen velger å gå til neste trinn i planen, vil det bestå av lettelser i anbefalingene og restriksjonene på en rekke områder.

Vi understreker at det ennå ikke er bekreftet at regjeringen går til trinn fire.

Gjør de det, vil dette etter planen skje:

Kravet om servering ved bordene på serveringssteder vil opphøre.

Studiestedene bør planlegge for fysisk undervisning på studiestedene i høstsemesteret.

I private hjem vil anbefalingen om ikke å ha mer enn 20 gjester forsvinne.

Offentlige arrangementer både innendørs og utendørs vil kunne ha flere deltagere enn i dag. Ifølge planen vil man innendørs kunne ha 750 uten faste tilviste sitteplasser, men 2 500 med faste tilviste plasser.

Utendørs vil grensene være 1500 uten faste, tilviste sitteplasser, men 5000 med faste tilviste sitteplasser. Med test og koronapass vil man utendørs kunne bruke 75 prosent av kapasiteten opp til 10.000 plasser.

Arbeidsgiverne vil nå vurdere om hjemmekontor er nødvendig.

For reiser innenlands er det kun generelle tiltak som vil gjelde.

I breddeidretten og på kulturaktiviteter er det ikke anbefaling om 1 meters avstand på trening eller øving.

Her er hele planen for gradvis gjenåpning.

Bent Høie og Bjørn Guldvog stiller på onsdagens pressekonferanse.

FHI: Liten risiko de neste månedene

FHI kom mandag med en ny risikovurdering. Der så de spesielt på deltavarianten av viruset. Den er nå dominerende i Norge.

De forventer en økning de to neste månedene. De skriver imidlertid at «det er liten sannsynlighet for at epidemien i denne perioden blir så stor som tidligere bølger». Kapasiteten på sykehusene tror de heller ikke vil bli truet.

FHI mener en slik økning vil ha små konsekvenser. De peker på at en andel nå er vaksinert.

FHI «vurderer at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i Norge i august-september er liten», heter det i rapporten.

Deltavariantens fremvekst gjør imidlertid situasjonen mer usikker.